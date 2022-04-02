Песков назвал Урганта большим патриотом

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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, песков дмитрий, портрет
Песков: есть люди, которые испугались и не поняли, но они не враги государства Фото:

Иван Ургант — большой патриот, не нужно клеветать на людей и записывать их в «пятую колонну». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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Иван Ургант — большой патриот, не нужно клеветать на людей и записывать их в «пятую колонну». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Новость дополняется.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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