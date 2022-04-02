Песков назвал Урганта большим патриотом

Песков: есть люди, которые испугались и не поняли, но они не враги государства
Фото: Владимир Андреев © URA.RU
Иван Ургант — большой патриот, не нужно клеветать на людей и записывать их в «пятую колонну». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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Иван Ургант — большой патриот, не нужно клеветать на людей и записывать их в «пятую колонну». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Новость дополняется.