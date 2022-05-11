Челябинцы станут зарабатывать 100 тысяч через 17 лет

Зарплата челябинцев растет на 7% в год Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области больше половины населения к 2039 году будет получать заработную плату в размере 100 тысяч рублей. Для достижения этого показателя потребуется больше 17 лет.

«Среднегодовые темпы роста зарплаты в последние пять лет в Челябинской области составляют 7%. Свыше половины населения будет получать зарплату 100 тысяч рублей и более (с учетом покупательной способности в регионе) через 17,4 лет», — говорится в исследовании РИА «Рейтинг».

По достижению зарплаты в 100 тысяч Челябинская область занимает 78 строчку среди российских регионов. Быстрее всего по 100 тысяч начнут зарабатывать жители Ямало-Ненецкого автономного округа — через пять лет. Дольше всего ждать зарплату 100 тысяч рублей придется жителям Чечни — 22,5 года.

В среднем по России медианная зарплата достигнет 100 тысяч рублей примерно через 12 лет, при этом в 30 регионах для этого нужно более 15 лет.