12 мая 2022

«Первый канал» опроверг слухи о закрытии «Вечернего Урганта». «Чушь собачья!»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Народная премия E1.RU. Екатеринбург, ургант иван
«Первый канал» опроверг информацию о закрытии шоу «Вечерний Ургант» Фото:

«Первый канал» опроверг информацию о закрытии программы «Вечерний Ургант». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе вещателя.

«Собачья чушь», — так в пресс-службе телеканала ответили на вопрос журналиста URA.RU о закрытии шоу. Ранее соответствующая информация появилась в ряде telegram-каналов.

О закрытии шоу сообщила телеведущая Ксения Собчак в своем telegram-канале. «Первый канал» перестал показывать шоу «Вечерний Ургант», объяснив это изменениями в сетке вещания. 28 февраля Собчак также заявляла, что программу закроют. Ведущий Иван Ургант сообщил, что вместе с семьей уехал в Израиль и опроверг слухи о закрытии его шоу.

Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU.

«Первый канал» опроверг информацию о закрытии программы «Вечерний Ургант». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе вещателя. «Собачья чушь», — так в пресс-службе телеканала ответили на вопрос журналиста URA.RU о закрытии шоу. Ранее соответствующая информация появилась в ряде telegram-каналов. О закрытии шоу сообщила телеведущая Ксения Собчак в своем telegram-канале. «Первый канал» перестал показывать шоу «Вечерний Ургант», объяснив это изменениями в сетке вещания. 28 февраля Собчак также заявляла, что программу закроют. Ведущий Иван Ургант сообщил, что вместе с семьей уехал в Израиль и опроверг слухи о закрытии его шоу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...