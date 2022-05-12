«Первый канал» опроверг информацию о закрытии шоу «Вечерний Ургант»
«Первый канал» опроверг информацию о закрытии программы «Вечерний Ургант». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе вещателя.
«Собачья чушь», — так в пресс-службе телеканала ответили на вопрос журналиста URA.RU о закрытии шоу. Ранее соответствующая информация появилась в ряде telegram-каналов.
О закрытии шоу сообщила телеведущая Ксения Собчак в своем telegram-канале. «Первый канал» перестал показывать шоу «Вечерний Ургант», объяснив это изменениями в сетке вещания. 28 февраля Собчак также заявляла, что программу закроют. Ведущий Иван Ургант сообщил, что вместе с семьей уехал в Израиль и опроверг слухи о закрытии его шоу.
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