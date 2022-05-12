«Первый канал» опроверг слухи о закрытии «Вечернего Урганта». «Чушь собачья!» 12 мая 2022 в 23:55 Размер текста - 17 + «Первый канал» опроверг информацию о закрытии шоу «Вечерний Ургант» Фото: Анна Майорова © URA.RU «Первый канал» опроверг информацию о закрытии программы «Вечерний Ургант». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе вещателя. «Собачья чушь», — так в пресс-службе телеканала ответили на вопрос журналиста URA.RU о закрытии шоу. Ранее соответствующая информация появилась в ряде telegram-каналов. О закрытии шоу сообщила телеведущая Ксения Собчак в своем telegram-канале. «Первый канал» перестал показывать шоу «Вечерний Ургант», объяснив это изменениями в сетке вещания. 28 февраля Собчак также заявляла, что программу закроют. Ведущий Иван Ургант сообщил, что вместе с семьей уехал в Израиль и опроверг слухи о закрытии его шоу. Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU . «Первый канал» опроверг информацию о закрытии программы «Вечерний Ургант». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе вещателя. «Собачья чушь», — так в пресс-службе телеканала ответили на вопрос журналиста URA.RU о закрытии шоу. Ранее соответствующая информация появилась в ряде telegram-каналов. О закрытии шоу сообщила телеведущая Ксения Собчак в своем telegram-канале. «Первый канал» перестал показывать шоу «Вечерний Ургант», объяснив это изменениями в сетке вещания. 28 февраля Собчак также заявляла, что программу закроют. Ведущий Иван Ургант сообщил, что вместе с семьей уехал в Израиль и опроверг слухи о закрытии его шоу. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям