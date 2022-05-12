Регулировать отопление в домах должны обслуживающие организации Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жители Ноябрьска (ЯНАО) пожаловались на горячие батареи в квартирах. Об этом они пишут в соцсетях.

«Батареи кипяток, как в -40, с ума сошли, на улице +18», — опубликован пост от анонимного пользователя в «Ноябрьском чате» в telegram. «Согласен, жарко в квартире. Батареи можно перекрыть, но счета все равно выставляют. Дело в другом, отключат отопление, найдутся такие, что будут жаловаться на холод», — пишет пользователь с ником «Alexseysh777» в комментариях под постом.

«Это просто издевательство, каждую весну ждем с содроганием. Сделайте в домах, чтобы можно было регулировать отопление», — пишет в комментариях под постом о прогнозе погоды в группе администрации Ноябрьска Наталья Коваленко.

«Решение об окончании отопительного сезона может быть принято после 5 дней, в течение которых среднесуточная температура воздуха будет выше 8 градусов. Регулировать отопление внутри дома — обязанность обслуживающей организации» — сообщает администрация Ноябрьска.

Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО температура достигнет летних показателей. Ямальское управление МЧС предупредило жителей Красноселькупского и Пуровского районов об аномально жаркой погоде с 12 по 17 мая.