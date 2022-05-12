12 мая 2022
11 мая 2022

В ЯНАО жители жалуются на горячие батареи. «Кипяток, как в -40»

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Новоуральска, Свердловская область, тепло, батарея отопления, счетчики отопления
Регулировать отопление в домах должны обслуживающие организации Фото:

Жители Ноябрьска (ЯНАО) пожаловались на горячие батареи в квартирах. Об этом они пишут в соцсетях.

«Батареи кипяток, как в -40, с ума сошли, на улице +18», — опубликован пост от анонимного пользователя в «Ноябрьском чате» в telegram. «Согласен, жарко в квартире. Батареи можно перекрыть, но счета все равно выставляют. Дело в другом, отключат отопление, найдутся такие, что будут жаловаться на холод», — пишет пользователь с ником «Alexseysh777» в комментариях под постом.

«Это просто издевательство, каждую весну ждем с содроганием. Сделайте в домах, чтобы можно было регулировать отопление», — пишет в комментариях под постом о прогнозе погоды в группе администрации Ноябрьска Наталья Коваленко.

«Решение об окончании отопительного сезона может быть принято после 5 дней, в течение которых среднесуточная температура воздуха будет выше 8 градусов. Регулировать отопление внутри дома — обязанность обслуживающей организации» — сообщает администрация Ноябрьска.

Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО температура достигнет летних показателей. Ямальское управление МЧС предупредило жителей Красноселькупского и Пуровского районов об аномально жаркой погоде с 12 по 17 мая.

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Жители Ноябрьска (ЯНАО) пожаловались на горячие батареи в квартирах. Об этом они пишут в соцсетях. «Батареи кипяток, как в -40, с ума сошли, на улице +18», — опубликован пост от анонимного пользователя в «Ноябрьском чате» в telegram. «Согласен, жарко в квартире. Батареи можно перекрыть, но счета все равно выставляют. Дело в другом, отключат отопление, найдутся такие, что будут жаловаться на холод», — пишет пользователь с ником «Alexseysh777» в комментариях под постом. «Это просто издевательство, каждую весну ждем с содроганием. Сделайте в домах, чтобы можно было регулировать отопление», — пишет в комментариях под постом о прогнозе погоды в группе администрации Ноябрьска Наталья Коваленко. «Решение об окончании отопительного сезона может быть принято после 5 дней, в течение которых среднесуточная температура воздуха будет выше 8 градусов. Регулировать отопление внутри дома — обязанность обслуживающей организации» — сообщает администрация Ноябрьска. Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО температура достигнет летних показателей. Ямальское управление МЧС предупредило жителей Красноселькупского и Пуровского районов об аномально жаркой погоде с 12 по 17 мая.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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