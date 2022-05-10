10 мая 2022
09 мая 2022
08 мая 2022

В ЯНАО температура достигнет летних показателей

© Служба новостей «URA.RU»
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Река Чусовая в селе Слобода. Свердловская область, растение, лето, тимьян, чабрец, природа урала, цветы, природа, пряность
В ЯНАО к концу рабочей неделе станет тепло, как летом Фото:

На Ямале в некоторых районах температура воздуха прогреется до +21 градуса к концу недели, но преимущественно на всей территории округа ожидается до +14 градусов. Об этом сообщается на сайте Обь-Иртышского УГМС.

«Среда, 11 мая, температура воздуха — от +5 до +10 градусов, местами до +17 градусов. Четверг — от +7 до +12 градусов, местами до +18 градусов. Пятница — от +9 до +14 градусов, местами до +21 градуса», — говорится в прогнозе синоптиков.

На протяжении всей недели будет дуть ветер со скоростью до 10 метров в секунду. Также в некоторых районах ожидаются осадки в виде дождя. Синоптики прогнозируют переменную облачность и падение атмосферного давления.

В ЯНАО уже заметили первые подвижки льда на реке Малая Обь. В регионе ожидают, что ледоход начнется раньше срока из-за теплой зимы.

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На Ямале в некоторых районах температура воздуха прогреется до +21 градуса к концу недели, но преимущественно на всей территории округа ожидается до +14 градусов. Об этом сообщается на сайте Обь-Иртышского УГМС. «Среда, 11 мая, температура воздуха — от +5 до +10 градусов, местами до +17 градусов. Четверг — от +7 до +12 градусов, местами до +18 градусов. Пятница — от +9 до +14 градусов, местами до +21 градуса», — говорится в прогнозе синоптиков. На протяжении всей недели будет дуть ветер со скоростью до 10 метров в секунду. Также в некоторых районах ожидаются осадки в виде дождя. Синоптики прогнозируют переменную облачность и падение атмосферного давления. В ЯНАО уже заметили первые подвижки льда на реке Малая Обь. В регионе ожидают, что ледоход начнется раньше срока из-за теплой зимы.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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