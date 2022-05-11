Спасатели предупредили об аномально жаркой погоде в районах ЯНАО

В районах ЯНАО ожидается аномальное потепление Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Ямальское управление МЧС предупредило жителей Красноселькупского и Пуровского районов об аномально жаркой погоде с 12 по 17 мая. Температура воздуха будет выше нормы на 10 градусов. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«По сообщению ямальских синоптиков в период с 12 по 17 мая на юге Красноселькупского и Пуровского районов прогнозируется аномально-жаркая погода со среднесуточной температурой воздуха выше климатической нормы на 10 градусов», — говорится в сообщении пресс-службы управления МЧС. Спасатели дали несколько рекомендаций ямальцам на такую погоду.

Сотрудники МЧС посоветовали не оставлять детей без присмотра, чтобы детские игры не превратились в пожар. Кроме того, спасатели рекомендуют не жечь мусор рядом с лесом и на дачных участках. Ранее в регионе объявили о начале пожароопасного сезона.