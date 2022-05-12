Россиян предупредили о резком подорожании путевок в Турцию

13 мая 2022 в 02:59 Размер текста - 17 +

Отдых в Турции подорожал на 30% в сравнении с 2021 годом Фото: Нина Калинина © URA.RU Путевки в Турцию на предстоящий сезон подорожали на 30% в сравнении с 2021 годом. Об этом «Известиям» рассказали представители туроператоров. «Путевки в Турцию на это лето подорожали. По данным Tez Tour, цены выросли на 15-30% по сравнению с 2021 годом», — говорится в статье. Соответствующую информацию изданию подтвердил председатель совета директоров холдинга «Випсервис» Дмитрий Горин. Отмечается, что самый дорогой месяц при бронировании поездки в настоящий момент — это июнь: цены на туры подскочили на 30%. Отдых в июле подорожал на 20%, в августе — на 15. При этом, по словам авторов, турецкие отельеры заинтересованы в российских туристах. Специально для них в ряде гостиниц подготовили терминалы банков, которые принимают оплату картами «Мир». Также в некоторых отелях помогают туристам снимать наличные из ближайшего к организации банкомата — до него гостей бесплатно везут на такси. Российские турфирмы приостанавливали продажу путевок в Турцию до 28 марта в связи с вывозной компанией. Вывоз российских туристов связан с антироссийскими ограничениями западных стран ввиду спецоперации РФ на Украине. Сообщалось, что чартерные программы из Москвы в Анталью стартовали с 9 апреля. Дальнейшие вылеты по заказу туроператора «Библио-Глобус» запланированы вплоть до 26 октября с частотой 1-3 раза в неделю. Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU .

Путевки в Турцию на предстоящий сезон подорожали на 30% в сравнении с 2021 годом. Об этом «Известиям» рассказали представители туроператоров. «Путевки в Турцию на это лето подорожали. По данным Tez Tour, цены выросли на 15-30% по сравнению с 2021 годом», — говорится в статье. Соответствующую информацию изданию подтвердил председатель совета директоров холдинга «Випсервис» Дмитрий Горин. Отмечается, что самый дорогой месяц при бронировании поездки в настоящий момент — это июнь: цены на туры подскочили на 30%. Отдых в июле подорожал на 20%, в августе — на 15. При этом, по словам авторов, турецкие отельеры заинтересованы в российских туристах. Специально для них в ряде гостиниц подготовили терминалы банков, которые принимают оплату картами «Мир». Также в некоторых отелях помогают туристам снимать наличные из ближайшего к организации банкомата — до него гостей бесплатно везут на такси. Российские турфирмы приостанавливали продажу путевок в Турцию до 28 марта в связи с вывозной компанией. Вывоз российских туристов связан с антироссийскими ограничениями западных стран ввиду спецоперации РФ на Украине. Сообщалось, что чартерные программы из Москвы в Анталью стартовали с 9 апреля. Дальнейшие вылеты по заказу туроператора «Библио-Глобус» запланированы вплоть до 26 октября с частотой 1-3 раза в неделю.