АТОР: как улететь в Турцию, и сколько стоят туры

12 апреля 2022 в 16:47 Размер текста - 17 +

Турфирмы анонсировали полетные программы в Турцию Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Ассоциация туроператоров России опубликовала полетные программы в Турцию и список агентств, предоставляющих путевки на отдых в стране. Даты рейсов и названия туроператоров опубликованы на сайте АТОР. «В апреле начинаются полетные программы туроператоров ANEX Tour, Coral Travel, FUN&SUN (ex. TUI Россия), PEGAS Touristik из Москвы в Анталью на крыльях турецкого лоукостера Pegasus Airlines и компании Turkish Airlines», — сообщается на сайте. Турфирмы организовывают перелеты из Екатеринбурга, Казани, Уфы, Самары, Сочи, Москвы и Санкт-Петербурга. Помимо этого, на сайте анонсированы туры для регионов с пересадкой в Москве. Первые чартерные программы из Москвы в Анталью стартовали с 9 апреля. Дальнейшие вылеты по заказу туроператора «Библио-Глобус» запланированы вплоть до 26 октября с частотой 1-3 раза в неделю, а в период майских праздников — 4 раза в неделю. Российские турфирмы приостанавливали продажу путевок в Турцию до 28 марта в связи с вывозной компанией. Вывоз российских туристов связан с антироссийскими ограничениями западных стран ввиду спецоперации РФ на Украине. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Ассоциация туроператоров России опубликовала полетные программы в Турцию и список агентств, предоставляющих путевки на отдых в стране. Даты рейсов и названия туроператоров опубликованы на сайте АТОР. «В апреле начинаются полетные программы туроператоров ANEX Tour, Coral Travel, FUN&SUN (ex. TUI Россия), PEGAS Touristik из Москвы в Анталью на крыльях турецкого лоукостера Pegasus Airlines и компании Turkish Airlines», — сообщается на сайте. Турфирмы организовывают перелеты из Екатеринбурга, Казани, Уфы, Самары, Сочи, Москвы и Санкт-Петербурга. Помимо этого, на сайте анонсированы туры для регионов с пересадкой в Москве. Первые чартерные программы из Москвы в Анталью стартовали с 9 апреля. Дальнейшие вылеты по заказу туроператора «Библио-Глобус» запланированы вплоть до 26 октября с частотой 1-3 раза в неделю, а в период майских праздников — 4 раза в неделю. Российские турфирмы приостанавливали продажу путевок в Турцию до 28 марта в связи с вывозной компанией. Вывоз российских туристов связан с антироссийскими ограничениями западных стран ввиду спецоперации РФ на Украине.