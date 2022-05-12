Главу администрации задержали пьяным в феврале Фото: Илья Московец © URA.RU

Глава Вершинского сельского поселения Вагайского района Тюменской области Раис Баширов был пойман пьяным за рулем служебного автомобиля. Об этом URA.RU сообщили в региональном обкоме КПРФ со ссылкой на данные прокуратуры Тюменской области. Теперь главе грозит отставка.

«В рамках проверки получено объяснение Баширова Р.Р., который пояснил, что в начале февраля после окончания рабочего времени он управлял служебным автомобилем в состоянии алкогольного опьянения», — говорится в ответе прокуратуры на обращение депутата облдумы Регины Юхневич.

В КПРФ добавили, что на Баширова поступали жалобы от жителей Вершинского. Кроме пьяной езды селяне пеняли ему на частое отсутствие на рабочем месте. «19 мая состоится заседание сельской думы. На нем депутаты дадут оценку действиям Баширова», — рассказали в обкоме.

В разговоре с агентством Баширов подтвердил подлинность информации прокуратуры. А также заявил, что готов уйти в отставку, если депутаты примут такое решение.

Скрин: тюменский обком КПРФ