Историк устроил скандал из-за барельефа Сталина в Екатеринбурге

13 мая 2022 в 10:38 Размер текста - 17 +

Барельеф установлен на Доме офицеров в конце 2021 года Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Историк Алексей Мосин, глава уральского отделения общества «Мемориал» (признано НКО-иноагентом) устроил скандал в Кировском суде Екатеринбурга, потребовав снять барельеф вождя Иосифа Сталина с Окружного Дома офицеров. Об этом сообщил корреспондент URA.RU из зала суда. «В 1950-х годах начался процесс десталинизации. Сейчас нужны очень серьезные обоснования, чтобы восстановить барельеф Сталина. Люди, которые пытаются восстановить память о Сталине, пользуются тем, что он не признан как преступник, не осужден», — заявил Мосин во время судебного заседания. Его слова вызвали протест среди слушателей, которые начали кричать на Мосина. Судье пришлось успокаивать зал и угрожать удалением с заседания. На здании Дома офицеров 13 декабря 2021 года был установлен барельеф вождя СССР Иосифа Сталина. Некоторые жители Екатеринбурга возмутились архитектурным решением и вышли на пикеты в Екатеринбурге. Однако представители Центрального военного округа пояснили, что это сделано для восстановления исторического облика здания. Мемориал находился на фасаде до 1956 года, после чего было принято решение снять его. Подписывайтесь на телеграм-канал «Екатское Чтиво» , будьте в курсе всех важных событий.

Историк Алексей Мосин, глава уральского отделения общества «Мемориал» (признано НКО-иноагентом) устроил скандал в Кировском суде Екатеринбурга, потребовав снять барельеф вождя Иосифа Сталина с Окружного Дома офицеров. Об этом сообщил корреспондент URA.RU из зала суда. «В 1950-х годах начался процесс десталинизации. Сейчас нужны очень серьезные обоснования, чтобы восстановить барельеф Сталина. Люди, которые пытаются восстановить память о Сталине, пользуются тем, что он не признан как преступник, не осужден», — заявил Мосин во время судебного заседания. Его слова вызвали протест среди слушателей, которые начали кричать на Мосина. Судье пришлось успокаивать зал и угрожать удалением с заседания. На здании Дома офицеров 13 декабря 2021 года был установлен барельеф вождя СССР Иосифа Сталина. Некоторые жители Екатеринбурга возмутились архитектурным решением и вышли на пикеты в Екатеринбурге. Однако представители Центрального военного округа пояснили, что это сделано для восстановления исторического облика здания. Мемориал находился на фасаде до 1956 года, после чего было принято решение снять его.