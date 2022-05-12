Глава Лабытнанги сменила состав управленцев

Марина Трескова назначили шесть новых управленцев Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

новость из сюжета Перестановки в мэриях и правительстве ЯНАО

В администрации Лабытнанги (ЯНАО) начались кадровые перестановки. Помимо Игоря Келенджеридзе, который перешел с должности председателя контрольно-счетной палаты на пост замглавы, произошел ряд назначений на управляющие должности, сообщает пресс-служба мэрии.

«В составе команды управленцев произошли кадровые изменения. Заместителем, курирующим блок вопросов по обеспечению безопасности, правопорядка, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, назначен Андрей Ракитянский. Решением думы города на должность председателя Контрольно-счетной палаты назначен Александр Осипенко, который успешно прошел квалификационные испытания в Счетной палате автономного округа», — говорится на сайте ведомства.

Руководителем «Лабытнанги — ТВ» стала Валерия Туринцева, которая возглавляла «Вестник Заполярья» и работала в газете «Рабочий Надыма». Светлану Волкову назначили руководителем лабытнангской детской школы искусств, а школу искусств в Харпе возглавила Марина Краснова.

В мэрии отметили, что Сергей Власенко, на место которого был назначен Игорь Келенджеридзе, уволился в связи с переходом на госслужбу. Келенджеридзе будет координировать вопросы жилищной политики, градостроительства и имущественных отношений.