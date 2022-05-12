Вахтовик из Омска убил жителя ЯНАО

13 мая 2022 в 10:19 Размер текста - 17 +

Вахтовика за убийство жителя ЯНАО приговорили к 8 годам лишения свободы в колонии строгого режима Фото: Игорь Меркулов © URA.RU В Лабытанги (ЯНАО) уроженец города Омск убил при помощи ножа местного жителя. Как сообщается на официальном сайте окружной прокуратуры, присяжные заседатели вынесли обвинительный вердикт. «Установлено, что в октябре 2021 года мужчина в состоянии алкогольного опьянения в ходе ссоры, произошедшей в квартире в г. Лабытнанги, нанес знакомому множественные удары, в том числе с использованием ножа, чем причинил телесные повреждения, квалифицируемые как тяжкий вред здоровью, которые повлекли смерть мужчины», — говорится в сообщении ведомства. Как добавляет прокуратура, мужчина работал в ЯНАО вахтовым методом. Суд приговорил жителя Омска к восьми лет лишения свободы в колонии строгого режима по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. Ранее URA.RU сообщало что, житель села Ныда напал с ножом на двух человек. Кроме того, дома у него обнаружили краснокнижного сибирского осетра. Суд приговорил его пяти годам колонии общего режима. Подписывайтесь на телеграм-канал «Округ белых ночей» , будьте в курсе всех важных событий.

В Лабытанги (ЯНАО) уроженец города Омск убил при помощи ножа местного жителя. Как сообщается на официальном сайте окружной прокуратуры, присяжные заседатели вынесли обвинительный вердикт. «Установлено, что в октябре 2021 года мужчина в состоянии алкогольного опьянения в ходе ссоры, произошедшей в квартире в г. Лабытнанги, нанес знакомому множественные удары, в том числе с использованием ножа, чем причинил телесные повреждения, квалифицируемые как тяжкий вред здоровью, которые повлекли смерть мужчины», — говорится в сообщении ведомства. Как добавляет прокуратура, мужчина работал в ЯНАО вахтовым методом. Суд приговорил жителя Омска к восьми лет лишения свободы в колонии строгого режима по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. Ранее URA.RU сообщало что, житель села Ныда напал с ножом на двух человек. Кроме того, дома у него обнаружили краснокнижного сибирского осетра. Суд приговорил его пяти годам колонии общего режима.