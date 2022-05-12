12 мая 2022

Вахтовик из Омска убил жителя ЯНАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Окровавленный нож. Курган, охотничий нож, нож в руке, окровавленный нож, убийство
Вахтовика за убийство жителя ЯНАО приговорили к 8 годам лишения свободы в колонии строгого режима Фото:

В Лабытанги (ЯНАО) уроженец города Омск убил при помощи ножа местного жителя. Как сообщается на официальном сайте окружной прокуратуры, присяжные заседатели вынесли обвинительный вердикт.

«Установлено, что в октябре 2021 года мужчина в состоянии алкогольного опьянения в ходе ссоры, произошедшей в квартире в г. Лабытнанги, нанес знакомому множественные удары, в том числе с использованием ножа, чем причинил телесные повреждения, квалифицируемые как тяжкий вред здоровью, которые повлекли смерть мужчины», — говорится в сообщении ведомства. Как добавляет прокуратура, мужчина работал в ЯНАО вахтовым методом. Суд приговорил жителя Омска к восьми лет лишения свободы в колонии строгого режима по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.

Ранее URA.RU сообщало что, житель села Ныда напал с ножом на двух человек. Кроме того, дома у него обнаружили краснокнижного сибирского осетра. Суд приговорил его пяти годам колонии общего режима.

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В Лабытанги (ЯНАО) уроженец города Омск убил при помощи ножа местного жителя. Как сообщается на официальном сайте окружной прокуратуры, присяжные заседатели вынесли обвинительный вердикт. «Установлено, что в октябре 2021 года мужчина в состоянии алкогольного опьянения в ходе ссоры, произошедшей в квартире в г. Лабытнанги, нанес знакомому множественные удары, в том числе с использованием ножа, чем причинил телесные повреждения, квалифицируемые как тяжкий вред здоровью, которые повлекли смерть мужчины», — говорится в сообщении ведомства. Как добавляет прокуратура, мужчина работал в ЯНАО вахтовым методом. Суд приговорил жителя Омска к восьми лет лишения свободы в колонии строгого режима по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. Ранее URA.RU сообщало что, житель села Ныда напал с ножом на двух человек. Кроме того, дома у него обнаружили краснокнижного сибирского осетра. Суд приговорил его пяти годам колонии общего режима.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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