12 мая 2022

Чиновникам из Златоуста, задержанным ФСБ, продлили арест

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Рассмотрение апелляции на арест мэра Троицка Александра Виноградова в областном суде. Челябинск, судебное заседание, судья, суд
Под стражей обвиняемые в получении взятки пробудут до 9 июня Фото:

Златоустовский городской суд (Челябинская область) продлил срок заключения под стражу для замначальника управления ЖКХ мэрии Владимира Горбунова и замначальника МБУ «Благоустройство» Антона Нагаева. Они обвиняются в получении взятки и мошенничестве, сообщили URA.RU в пресс-службе суда.

«Ходатайство следователя о продлении меры пресечения удовлетворено. Срок содержания под стражей продлен на 25 дней — до 9 июня 2022 года», — рассказали в пресс-службе.

Горбунова задержали 15 марта сотрудники областного управления ФСБ, проведя также обыск у него на квартире. Вместе с ним был задержан и Нагаев. По данным следствия, они получили от предпринимателя более 1,4 млн рублей в качестве взятки. Также они обвиняются в мошенничестве с ущербом для бюджета на сумму 5 млн рублей.

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Златоустовский городской суд (Челябинская область) продлил срок заключения под стражу для замначальника управления ЖКХ мэрии Владимира Горбунова и замначальника МБУ «Благоустройство» Антона Нагаева. Они обвиняются в получении взятки и мошенничестве, сообщили URA.RU в пресс-службе суда. «Ходатайство следователя о продлении меры пресечения удовлетворено. Срок содержания под стражей продлен на 25 дней — до 9 июня 2022 года», — рассказали в пресс-службе. Горбунова задержали 15 марта сотрудники областного управления ФСБ, проведя также обыск у него на квартире. Вместе с ним был задержан и Нагаев. По данным следствия, они получили от предпринимателя более 1,4 млн рублей в качестве взятки. Также они обвиняются в мошенничестве с ущербом для бюджета на сумму 5 млн рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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