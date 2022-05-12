Чиновникам из Златоуста, задержанным ФСБ, продлили арест

13 мая 2022 в 10:41 Размер текста - 17 +

Под стражей обвиняемые в получении взятки пробудут до 9 июня Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Златоустовский городской суд (Челябинская область) продлил срок заключения под стражу для замначальника управления ЖКХ мэрии Владимира Горбунова и замначальника МБУ «Благоустройство» Антона Нагаева. Они обвиняются в получении взятки и мошенничестве, сообщили URA.RU в пресс-службе суда. «Ходатайство следователя о продлении меры пресечения удовлетворено. Срок содержания под стражей продлен на 25 дней — до 9 июня 2022 года», — рассказали в пресс-службе. Горбунова задержали 15 марта сотрудники областного управления ФСБ, проведя также обыск у него на квартире. Вместе с ним был задержан и Нагаев. По данным следствия, они получили от предпринимателя более 1,4 млн рублей в качестве взятки. Также они обвиняются в мошенничестве с ущербом для бюджета на сумму 5 млн рублей. Подписывайтесь на телеграм-канал «Челябинск, который смог» , будьте в курсе всех важных событий.

Златоустовский городской суд (Челябинская область) продлил срок заключения под стражу для замначальника управления ЖКХ мэрии Владимира Горбунова и замначальника МБУ «Благоустройство» Антона Нагаева. Они обвиняются в получении взятки и мошенничестве, сообщили URA.RU в пресс-службе суда. «Ходатайство следователя о продлении меры пресечения удовлетворено. Срок содержания под стражей продлен на 25 дней — до 9 июня 2022 года», — рассказали в пресс-службе. Горбунова задержали 15 марта сотрудники областного управления ФСБ, проведя также обыск у него на квартире. Вместе с ним был задержан и Нагаев. По данным следствия, они получили от предпринимателя более 1,4 млн рублей в качестве взятки. Также они обвиняются в мошенничестве с ущербом для бюджета на сумму 5 млн рублей.