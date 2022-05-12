Свердловские власти откроют бутик в ТРЦ Veer Mall

13 мая 2022 в 11:34 Размер текста - 17 +

Кобрендинговый бутик в ТРЦ Veer Mall появится в качестве господдержки свердловских предпринимателей уже в июне 2022 года Фото: Размик Закарян © URA.RU Свердловские власти создадут кобрендинговый бутик в ТРЦ Veer Mall, чтобы поддержать местную fashion-индустрию. Об этом сообщает департамент информационной политики. «В условиях, когда особенно актуален поиск новых каналов сбыта, мы решили дать возможность предпринимателям начать офлайн-торговлю», — приводит ДИП слова директора Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Валерия Пиличева в пресс-релизе, который поступил на почту URA.RU. По его словам, прошлогодний опыт создания ярмарки и стартап-площадки помог начинающим предпринимателям модной индустрии набрать первую клиентскую базу. Открытие бутика намечено на июнь 2022 года. Предполагается, что в нем будут представлены верхняя и нижняя одежда, детская и специализированная, легкая и спортивная, а также обувь, аксессуары, предметы интерьера и сувениры. Дополнительным бонусом для свердловских дизайнеров станет возможность работать без оплаты аренды на протяжении не менее трех месяцев. Из затрат бизнесменам предстоит лишь оплатить организационный взнос на содержание помещения. Заявки от предпринимателей и самозанятых из fashion-индустрии принимаются на сайте Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства до 10 июня. Отбор будет проводиться в два этапа: сначала рассмотрят заявки и материалы участников, а затем бизнесмены в очном формате покажут свою продукцию отборной комиссии. К участию в конкурсе приглашаются зарегистрированные начинающие предприниматели, в том числе ИП и самозанятые. Ранее российские дизайнеры заявляли, что им необходима государственная поддержка в условиях санкций, введенных западными странами из-за проведения спецоперации на Украине, чтобы поддерживать модную индустрию. Представители торговых центров Екатеринбурга также направили письмо губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву с просьбой помочь им в нынешней экономической ситуации. Глава региона выслушал бизнесменов и выделил поддержку малого и среднего бизнеса в условиях санкций в число приоритетных задач. В настоящий момент в области работает группа под руководством заместителя главы региона. Ее цель — обеспечить прямой и оперативный контакт с представителями малого и среднего бизнеса. Господдержка осуществляется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на телеграм-канал «Екатское Чтиво» , будьте в курсе всех важных событий.

Свердловские власти создадут кобрендинговый бутик в ТРЦ Veer Mall, чтобы поддержать местную fashion-индустрию. Об этом сообщает департамент информационной политики. «В условиях, когда особенно актуален поиск новых каналов сбыта, мы решили дать возможность предпринимателям начать офлайн-торговлю», — приводит ДИП слова директора Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Валерия Пиличева в пресс-релизе, который поступил на почту URA.RU. По его словам, прошлогодний опыт создания ярмарки и стартап-площадки помог начинающим предпринимателям модной индустрии набрать первую клиентскую базу. Открытие бутика намечено на июнь 2022 года. Предполагается, что в нем будут представлены верхняя и нижняя одежда, детская и специализированная, легкая и спортивная, а также обувь, аксессуары, предметы интерьера и сувениры. Дополнительным бонусом для свердловских дизайнеров станет возможность работать без оплаты аренды на протяжении не менее трех месяцев. Из затрат бизнесменам предстоит лишь оплатить организационный взнос на содержание помещения. Заявки от предпринимателей и самозанятых из fashion-индустрии принимаются на сайте Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства до 10 июня. Отбор будет проводиться в два этапа: сначала рассмотрят заявки и материалы участников, а затем бизнесмены в очном формате покажут свою продукцию отборной комиссии. К участию в конкурсе приглашаются зарегистрированные начинающие предприниматели, в том числе ИП и самозанятые. Ранее российские дизайнеры заявляли, что им необходима государственная поддержка в условиях санкций, введенных западными странами из-за проведения спецоперации на Украине, чтобы поддерживать модную индустрию. Представители торговых центров Екатеринбурга также направили письмо губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву с просьбой помочь им в нынешней экономической ситуации. Глава региона выслушал бизнесменов и выделил поддержку малого и среднего бизнеса в условиях санкций в число приоритетных задач. В настоящий момент в области работает группа под руководством заместителя главы региона. Ее цель — обеспечить прямой и оперативный контакт с представителями малого и среднего бизнеса. Господдержка осуществляется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».