12 мая 2022

В Свердловской области полыхает крупный завод «Синары». Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Судя по фото, горит кровля валочного цеха Фото:

В валочном цеху «Синарского трубного завода» (входит в ГК «Синара») в Каменске-Уральском (Свердловская область) произошел пожар. Как рассказали в пресс-службе регионального управления МЧС, огнем охвачены 800 квадратных метров.

«Прибывшие на место пожарно-спасательные подразделения установили, что на территории промышленной площадки происходит горение в помещении валочного цеха. По оперативной информации, площадь пожара составляет 800 кв. м. <…> В тушении задействованы восемь единиц пожарной техники и 35 человек личного состава», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, в момент возгорания людей в помещении не было. Информации о пострадавших пока нет. В пресс-службе ГК «Синара» корреспонденту сказали, что уточняют информацию о происшествии.

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Фото:

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В валочном цеху «Синарского трубного завода» (входит в ГК «Синара») в Каменске-Уральском (Свердловская область) произошел пожар. Как рассказали в пресс-службе регионального управления МЧС, огнем охвачены 800 квадратных метров. «Прибывшие на место пожарно-спасательные подразделения установили, что на территории промышленной площадки происходит горение в помещении валочного цеха. По оперативной информации, площадь пожара составляет 800 кв. м. <…> В тушении задействованы восемь единиц пожарной техники и 35 человек личного состава», — говорится в сообщении. По данным ведомства, в момент возгорания людей в помещении не было. Информации о пострадавших пока нет. В пресс-службе ГК «Синара» корреспонденту сказали, что уточняют информацию о происшествии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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