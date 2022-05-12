В Свердловской области полыхает крупный завод «Синары». Фото, видео

13 мая 2022 в 12:50 Размер текста - 17 +

Судя по фото, горит кровля валочного цеха Фото: сообщество «Подслушано Каменск-Уральский» в соцсети «ВКонтакте» В валочном цеху «Синарского трубного завода» (входит в ГК «Синара») в Каменске-Уральском (Свердловская область) произошел пожар. Как рассказали в пресс-службе регионального управления МЧС, огнем охвачены 800 квадратных метров. «Прибывшие на место пожарно-спасательные подразделения установили, что на территории промышленной площадки происходит горение в помещении валочного цеха. По оперативной информации, площадь пожара составляет 800 кв. м. <…> В тушении задействованы восемь единиц пожарной техники и 35 человек личного состава», — говорится в сообщении. По данным ведомства, в момент возгорания людей в помещении не было. Информации о пострадавших пока нет. В пресс-службе ГК «Синара» корреспонденту сказали, что уточняют информацию о происшествии. Фото: сообщество «Подслушано Каменск-Уральский» в соцсети «ВКонтакте» Фото: сообщество «Подслушано Каменск-Уральский» в соцсети «ВКонтакте» Фото: пресс-служба свердловского управления МЧС Подписывайтесь на телеграм-канал «Екатское Чтиво» , будьте в курсе всех важных событий.

В валочном цеху «Синарского трубного завода» (входит в ГК «Синара») в Каменске-Уральском (Свердловская область) произошел пожар. Как рассказали в пресс-службе регионального управления МЧС, огнем охвачены 800 квадратных метров. «Прибывшие на место пожарно-спасательные подразделения установили, что на территории промышленной площадки происходит горение в помещении валочного цеха. По оперативной информации, площадь пожара составляет 800 кв. м. <…> В тушении задействованы восемь единиц пожарной техники и 35 человек личного состава», — говорится в сообщении. По данным ведомства, в момент возгорания людей в помещении не было. Информации о пострадавших пока нет. В пресс-службе ГК «Синара» корреспонденту сказали, что уточняют информацию о происшествии.