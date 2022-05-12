Накануне нападения на авто Андрей Клыков получил предупреждение об опасности Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Миассе (Челябинская область) неизвестные обстреляли из из пневматического оружия машину создателя популярного городского сообщества в соцсети во «ВКонтакте» Андрея Клыкова. Об этом URA.RU сообщил пострадавший, отметив, что привычки решать вопросы бандитскими методами 90-х не ушли из города.

«Утром я вышел и увидел, что мою машину обстреляли ночью во дворе из какого-то оружия, повредив стекла. Было сделано более пяти выстрелов. Прямых угроз в свой адрес, как создатель сообщества „Свободный Миасс“, я не получал. Однако накануне анонимный источник меня предупредил, что есть человек, который хочет меня поставить на место», — рассказал URA.RU Клыков.

По словам создателя сообщества, он обратился с заявлением в полицию. По его мнению, нападение могло спровоцировать его пост в сообществе, адресованный местному меценату, который участвует в проекте благоустройства Набережной реки Миасс.

«Я был за проекты на Набережной, но видимо никакие девяностые из Миасса не ушли. Не думаю, что сам предприниматель к этому причастен, видимо кто-то решил так перед ним выслужиться. Даже бандиты сначала разговаривают и пытаются понять суть, а это не поддается комментариям. Я был предупрежден и готов к диалогу, но не ожидал таких позорных поступков», — заявил пострадавший.

В пресс-службе ГУ МВД по региону URA.RU подтвердили информацию, что в полицию Миасса поступило заявление от Клыкова о повреждении автомобиля Saab 9 5. В настоящее время правоохранители проводят проверку и выясняют все обстоятельства произошедшего. Связаться с предпринимателем, который может быть причастен к порче имущества общественника, URA.RU не удалось.

Автомобиль Saab 9 5 обстреляли со всех сторон Фото: Андрей Клыков

На месте нападения на авто общественник нашел металлические пульки Фото: Андрей Клыков

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