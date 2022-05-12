В труднодоступном селе ЯНАО впервые проложат дорогу

В Халясавэе нет дорог Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В национальном селе Халясавэй Пуровского района ЯНАО появится дорога. По словам главы района Антона Колодина, ранее ее здесь не было.

«Мы устойчиво придерживаемся наших планов. Несмотря на сложную логистику, национальные села сегодня должны сохранять свой самобытный колорит и, в то же время, быть современными. Раньше в Халясавэе не было даже дорог. В этом году подготовили проект на ее строительство» — цитирует слова главы района Антона Колодина пресс-служба мэрии.

Также в труднодоступном селе появится новое пожарное депо площадью 560 квадратных метров. У пожарных будет 20 служебных и бытовых помещений, автономная система водоснабжения и гараж для двух пожарных машин. Финансирование ведется из окружного и местного бюджетов. Власти уже определили подрядные организации.

Ранее URA.RU сообщало, что в национальных селах Надымского района ЯНАО появится система водоотведения и очистки стоков. В настоящее время в селах Ныда, Нори и Кутопьюган канализационные стоки от жилой застройки поступают в септики с последующим вывозом.