Instasamka вставит импланты в ягодицы своей будущей дочери. «Нечего маленькой жопкой мать позорить»

13 мая 2022 в 16:07 Размер текста - 17 +

Певица выступила за пластические операции Фото: соцсети Дарьи Зотеевой Исполнительница Instasamka (Дарья Зотеева, уроженка Тобольска), которая ранее увеличила себе грудь, ягодицы и губы, заявила, что планирует сделать пластическую операцию и своей будущей дочери. Об отношении к хирургическим вмешательствам певица высказалась в своих соцсетях. «Огромная жопа — лучшее решение в моей жизни. Без нее я чувствовала себя неполноценной. Буду качать ее пока не лопнет, и сделаю такую же своей дочери. Она без нее даже в школу не пойдет. Нечего ходить с маленькой жопкой, мать позорить», — написала Инстасамка в социальных сетях. Так девушка отреагировала на волну неодобрения после того, как выложила видео со своими ягодицами. Ранее она увеличила их с помощью пластической хирургии. Певица также отметила, что она выступает за операции, в том случае, если человеку этого действительно хочется. Однако попросила свою аудиторию доверять только квалифицированным врачам. Ранее URA.RU писало, что Дарья Зотеева (уроженка Тобольска Тюменской области), выступающая под псевдонимом Instasamka, покинула Россию и переехала жить в Дубай. После девушка объявила, что больше не будет давать концерты в РФ. Подписывайтесь на телеграм-канал «Темы Тюмени» , будьте в курсе всех важных событий.

Исполнительница Instasamka (Дарья Зотеева, уроженка Тобольска), которая ранее увеличила себе грудь, ягодицы и губы, заявила, что планирует сделать пластическую операцию и своей будущей дочери. Об отношении к хирургическим вмешательствам певица высказалась в своих соцсетях. «Огромная жопа — лучшее решение в моей жизни. Без нее я чувствовала себя неполноценной. Буду качать ее пока не лопнет, и сделаю такую же своей дочери. Она без нее даже в школу не пойдет. Нечего ходить с маленькой жопкой, мать позорить», — написала Инстасамка в социальных сетях. Так девушка отреагировала на волну неодобрения после того, как выложила видео со своими ягодицами. Ранее она увеличила их с помощью пластической хирургии. Певица также отметила, что она выступает за операции, в том случае, если человеку этого действительно хочется. Однако попросила свою аудиторию доверять только квалифицированным врачам. Ранее URA.RU писало, что Дарья Зотеева (уроженка Тобольска Тюменской области), выступающая под псевдонимом Instasamka, покинула Россию и переехала жить в Дубай. После девушка объявила, что больше не будет давать концерты в РФ.