Instasamka сообщила об отмене концертов в России

29 апреля 2022 в 18:07 Размер текста - 17 +

В данный момент Дарья Зотеева находится в ОАЭ Фото: Дарья Зотеева Instasamka, она же Дарья Зотеева, сообщила о том, что концертов в России больше не будет. На вопрос подписчиков певица ответила в своем telegram-канале. «К моему сожалению, но да, концертов в России не будет. Простите, но на данный момент это невозможно по многим причинам», — написала Дарья. Также певица сообщила, что не хочет возвращаться в Россию, но будет очень скучать по родине. «Я родилась в России, я буду очень скучать, но это вообще не наше место, не наш вайб, не наши жизненные цели», — поделилась с подписчиками девушка. Ранее URA.RU сообщало о том, что Instasamka покинула территорию России. В данный момент она со своим молодым человеком проживает в Объединенных Арабских Эмиратах. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на тюменский telegram-канал «Темы Тюмени» .

Instasamka, она же Дарья Зотеева, сообщила о том, что концертов в России больше не будет. На вопрос подписчиков певица ответила в своем telegram-канале. «К моему сожалению, но да, концертов в России не будет. Простите, но на данный момент это невозможно по многим причинам», — написала Дарья. Также певица сообщила, что не хочет возвращаться в Россию, но будет очень скучать по родине. «Я родилась в России, я буду очень скучать, но это вообще не наше место, не наш вайб, не наши жизненные цели», — поделилась с подписчиками девушка. Ранее URA.RU сообщало о том, что Instasamka покинула территорию России. В данный момент она со своим молодым человеком проживает в Объединенных Арабских Эмиратах.