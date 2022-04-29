Instasamka сообщила об отмене концертов в России

Instasamka, она же Дарья Зотеева, сообщила о том, что концертов в России больше не будет. На вопрос подписчиков певица ответила в своем telegram-канале.
«К моему сожалению, но да, концертов в России не будет. Простите, но на данный момент это невозможно по многим причинам», — написала Дарья.
Также певица сообщила, что не хочет возвращаться в Россию, но будет очень скучать по родине. «Я родилась в России, я буду очень скучать, но это вообще не наше место, не наш вайб, не наши жизненные цели», — поделилась с подписчиками девушка.
Ранее URA.RU сообщало о том, что Instasamka покинула территорию России. В данный момент она со своим молодым человеком проживает в Объединенных Арабских Эмиратах.
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