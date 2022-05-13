Губернатор Махонин раскрыл свою зарплату

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в 2021 году заработал 7,1 млн рублей. Это 592,4 тысячи рублей в месяц. Декларация о доходах губернатора размещена на сайте краевой администрации.
«Махонин Д. Н. Губернатор Пермского края. Декларированный годовой доход — 7 108 874,06 (с учетом иных доходов)», — отмечено в декларации. По сравнению с 2020 годом доходы губернатора выросли примерно на 330 тысяч (были — 6 779 046,34 рублей).
Супруга губернатора заработала 511,4 тысячи рублей. Ее доходы Дмитрий Махонин раскрыл впервые: они официально поженились в августе 2021 года.
Перемен в собственности Махонина не произошло. Он владеет квартирой в 124,6 кв. м. Но проживает семья вместе с тремя детьми в квартире площадью 102 кв. м. (находится в пользовании членов семьи). Права на эту недвижимость принадлежат одному из детей губернатора. Четвертый ребенок Дмитрия Махонина, судя по декларации, живет отдельно: в пользовании у него указана квартира в 87,6 кв. м. В пользовании у губернатора есть также жилой дом 96,6 кв. м. и земельный участок 2400 кв. м.
Ранее URA.RU сообщало о доходах пермских депутатов госдумы. Самым богатым стал IT-предприниматель Антон Немкин.
Подписывайтесь на телеграм-канал «Большая П», будьте в курсе всех важных событий.
Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в 2021 году заработал 7,1 млн рублей. Это 592,4 тысячи рублей в месяц. Декларация о доходах губернатора размещена на сайте краевой администрации. «Махонин Д. Н. Губернатор Пермского края. Декларированный годовой доход — 7 108 874,06 (с учетом иных доходов)», — отмечено в декларации. По сравнению с 2020 годом доходы губернатора выросли примерно на 330 тысяч (были — 6 779 046,34 рублей). Супруга губернатора заработала 511,4 тысячи рублей. Ее доходы Дмитрий Махонин раскрыл впервые: они официально поженились в августе 2021 года. Перемен в собственности Махонина не произошло. Он владеет квартирой в 124,6 кв. м. Но проживает семья вместе с тремя детьми в квартире площадью 102 кв. м. (находится в пользовании членов семьи). Права на эту недвижимость принадлежат одному из детей губернатора. Четвертый ребенок Дмитрия Махонина, судя по декларации, живет отдельно: в пользовании у него указана квартира в 87,6 кв. м. В пользовании у губернатора есть также жилой дом 96,6 кв. м. и земельный участок 2400 кв. м. Ранее URA.RU сообщало о доходах пермских депутатов госдумы. Самым богатым стал IT-предприниматель Антон Немкин.