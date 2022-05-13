В Болгарии открыли шокирующий памятник украинской матери. Фото

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Памятник Александру 2 на Алом поле. Челябинск, алое поле, памятник александру второму
Противники необычной статуи собрались с другой стороны сада. Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Болгарии открыли нетрадиционный памятник, посвященный конфликту на Украине. Скульптура представляет собой кричащую женщину, которая выглядит своеобразно.

«Скульптура „Крик украинской матери“ установлена в Княжеском саду в столице Болгарии Софии, напротив памятника Советской Армии. Автором работы является скульптор Недельчо Костадинов», — говорится на официальном сайте болгарского канала BTV.

Мероприятие проходило под присмотром полиции. Сообщается также, что противники необычной статуи собрались с другой стороны сада.

Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Ее главная цель — спасение мирных жителей ЛНР и ДНР от обстрелов ВСУ и нацбатов. По словам российского лидера, она действия России предвосхитили украинскую атаку по Донбассу.

Памятник будет стоять напротив монумента Советской Армии

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В Болгарии открыли нетрадиционный памятник, посвященный конфликту на Украине. Скульптура представляет собой кричащую женщину, которая выглядит своеобразно. «Скульптура „Крик украинской матери“ установлена в Княжеском саду в столице Болгарии Софии, напротив памятника Советской Армии. Автором работы является скульптор Недельчо Костадинов», — говорится на официальном сайте болгарского канала BTV. Мероприятие проходило под присмотром полиции. Сообщается также, что противники необычной статуи собрались с другой стороны сада. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Ее главная цель — спасение мирных жителей ЛНР и ДНР от обстрелов ВСУ и нацбатов. По словам российского лидера, она действия России предвосхитили украинскую атаку по Донбассу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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