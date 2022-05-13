В Болгарии открыли шокирующий памятник украинской матери. Фото

13 мая 2022 в 14:51 Размер текста - 17 +

Противники необычной статуи собрались с другой стороны сада. Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Болгарии открыли нетрадиционный памятник, посвященный конфликту на Украине. Скульптура представляет собой кричащую женщину, которая выглядит своеобразно. «Скульптура „Крик украинской матери“ установлена в Княжеском саду в столице Болгарии Софии, напротив памятника Советской Армии. Автором работы является скульптор Недельчо Костадинов», — говорится на официальном сайте болгарского канала BTV. Мероприятие проходило под присмотром полиции. Сообщается также, что противники необычной статуи собрались с другой стороны сада. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Ее главная цель — спасение мирных жителей ЛНР и ДНР от обстрелов ВСУ и нацбатов. По словам российского лидера, она действия России предвосхитили украинскую атаку по Донбассу. Памятник будет стоять напротив монумента Советской Армии Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU .

В Болгарии открыли нетрадиционный памятник, посвященный конфликту на Украине. Скульптура представляет собой кричащую женщину, которая выглядит своеобразно. «Скульптура „Крик украинской матери“ установлена в Княжеском саду в столице Болгарии Софии, напротив памятника Советской Армии. Автором работы является скульптор Недельчо Костадинов», — говорится на официальном сайте болгарского канала BTV. Мероприятие проходило под присмотром полиции. Сообщается также, что противники необычной статуи собрались с другой стороны сада. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Ее главная цель — спасение мирных жителей ЛНР и ДНР от обстрелов ВСУ и нацбатов. По словам российского лидера, она действия России предвосхитили украинскую атаку по Донбассу.