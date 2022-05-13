Мэрия раскрыла, когда центр Екатеринбурга утонет в пробках

Закрытие Каменного моста на ул. Малышева неизбежно приведет к пробкам в центре города Фото: Размик Закарян © URA.RU

Каменный мост на улице Малышева в Екатеринбурге закроют на капремонт в 2024 году, сообщили в пресс-службе горадминистрации. 12 мая мэр Алексей Орлов окончательно утвердил проект реконструкции.

«Предлагается расширить (с 10 до 14 метров) проезжую часть моста до четырех полос — по две в каждую сторону. Это позволит во многом увеличить пропускную способность участка улично-дорожной сети, избавив его от эффекта „бутылочного горлышка“. К непосредственной реставрации моста через реку Исеть муниципалитет рассчитывает приступить в 2024 году», — говорится в релизе администрации.

Летом 2021 года проект реконструкции Каменного моста показывали губернатору Евгению Куйвашеву, он его одобрил. Но на общественных обсуждениях горожане возмутились — документ предполагал, что на мосту не будет пешеходных дорожек.

Реагируя на негатив, Орлов отправил проект на доработку. Из обновленной версии следует, что тротуары, о которых просили жители, все же уберут, но сделают с обеих сторон переправы, которыми смогут пользоваться не только пешеходы, но и велосипедисты.