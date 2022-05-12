12 мая 2022

Организаторы назвали причину переноса концерта ДДТ в Челябинске

© Служба новостей «URA.RU»
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Приезд ДДТ в Екатеринбург, шевчук юрий
Концерт ДДТ в Челябинске перенесли по независящим от организаторов причинам Фото:

Стала известна причина переноса концерта группы ДДТ в Челябинске. Как сообщили URA.RU организаторы, перенос концерта является вынужденной мерой, и они никак не могут на это повлиять.

«Поскольку с 16 по 26 мая в ЛА „Трактор“ будет проходить первенство России по хоккею среди юношей, на площадке необходимо провести подготовительные мероприятия накануне соревнований. И организаторы, и группа сделали все от них зависящее, чтобы концерт состоялся. Но, к сожалению, мероприятие пришлось перенести», — сообщили URA.RU организаторы концерта.

По словам организаторов, возврат билетов на концерт производится по согласованию. Однако они просят фанатов не торопиться этого делать, а дождаться концерта. В 2023 году билеты подорожают, уверяют организаторы, так как необходимо окупить расходы на рекламу и логистику. В качестве альтернативы организаторы предлагают поменять билет на концерт группы КняZz, который пройдет в Челябинске 9 июля.

Группа ДДТ должна была выступать в Челябинске еще в апреле 2020 года. Однако тогда пандемия не позволила провести мероприятие. Затем последовала череда переносов. Сейчас же зрители, купившие билеты, не могут их сдать и получить деньги обратно. Концерт группы планирует провести в Челябинске 17 февраля 2023 года.

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Стала известна причина переноса концерта группы ДДТ в Челябинске. Как сообщили URA.RU организаторы, перенос концерта является вынужденной мерой, и они никак не могут на это повлиять. «Поскольку с 16 по 26 мая в ЛА „Трактор“ будет проходить первенство России по хоккею среди юношей, на площадке необходимо провести подготовительные мероприятия накануне соревнований. И организаторы, и группа сделали все от них зависящее, чтобы концерт состоялся. Но, к сожалению, мероприятие пришлось перенести», — сообщили URA.RU организаторы концерта. По словам организаторов, возврат билетов на концерт производится по согласованию. Однако они просят фанатов не торопиться этого делать, а дождаться концерта. В 2023 году билеты подорожают, уверяют организаторы, так как необходимо окупить расходы на рекламу и логистику. В качестве альтернативы организаторы предлагают поменять билет на концерт группы КняZz, который пройдет в Челябинске 9 июля. Группа ДДТ должна была выступать в Челябинске еще в апреле 2020 года. Однако тогда пандемия не позволила провести мероприятие. Затем последовала череда переносов. Сейчас же зрители, купившие билеты, не могут их сдать и получить деньги обратно. Концерт группы планирует провести в Челябинске 17 февраля 2023 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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