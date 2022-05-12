Организаторы назвали причину переноса концерта ДДТ в Челябинске

Концерт ДДТ в Челябинске перенесли по независящим от организаторов причинам Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Стала известна причина переноса концерта группы ДДТ в Челябинске. Как сообщили URA.RU организаторы, перенос концерта является вынужденной мерой, и они никак не могут на это повлиять.

«Поскольку с 16 по 26 мая в ЛА „Трактор“ будет проходить первенство России по хоккею среди юношей, на площадке необходимо провести подготовительные мероприятия накануне соревнований. И организаторы, и группа сделали все от них зависящее, чтобы концерт состоялся. Но, к сожалению, мероприятие пришлось перенести», — сообщили URA.RU организаторы концерта.

По словам организаторов, возврат билетов на концерт производится по согласованию. Однако они просят фанатов не торопиться этого делать, а дождаться концерта. В 2023 году билеты подорожают, уверяют организаторы, так как необходимо окупить расходы на рекламу и логистику. В качестве альтернативы организаторы предлагают поменять билет на концерт группы КняZz, который пройдет в Челябинске 9 июля.

Группа ДДТ должна была выступать в Челябинске еще в апреле 2020 года. Однако тогда пандемия не позволила провести мероприятие. Затем последовала череда переносов. Сейчас же зрители, купившие билеты, не могут их сдать и получить деньги обратно. Концерт группы планирует провести в Челябинске 17 февраля 2023 года.