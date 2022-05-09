ДДТ назвала новые даты концертов в Челябинске и Магнитогорске

Поклонникам придется ждать концерта еще год Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Концерты группы ДДТ в Челябинске и Магнитогорске, которые должны были состоятся в мае, перенесены на 17 и 19 февраля 2023 года соответственно. Музыканты выступят в ледовых аренах «Трактор» и «Металлург».

«Все купленные билеты остаются действительными на новые даты и не требуют обмена. В случае, если новая дата проведения концерта вам не подходит, обращайтесь за возвратом средств по месту приобретения билета», — сообщается на сайте группы ДДТ.

При этом фактически деньги за билеты поклонникам не возвращают. Об этом URA.RU сообщили в городских зрелищных кассах Челябинска и Магнитогорска.

Изначально концерт ДДТ должен был пройти в ноябре 2021 года. Из-за пандемии его перенесли на май 2022. Теперь поклонникам группы придется ждать еще год. После отмены концерта в Кургане Шевчук говорил, что выступления группы не возобновятся, «пока эта ситуация в стране не закончится». Некоторые жители Кургана столкнулись с проблемами при сдаче билетов на отмененный концерт рок-группы, которые они покупали более двух лет назад.