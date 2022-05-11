ДДТ не возвращает деньги за билеты на концерт в Челябинске

Причины переноса концерта группы ДДТ не называются Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Организаторы концерта группы ДДТ в Челябинске, который должен был состояться 13 мая, но в последний момент был перенесен на февраль 2023 года, не осуществляют возврат билетов. Как пояснили URA.RU в городских зрелищных кассах (ГЗК), организаторы пользуются пунктами постановления правительства РФ, согласно которым зритель теряет за собой право вернуть деньги за билет.

«Организатор принял решение перенести мероприятие. Причины переноса не указываются. Все ранее приобретенные билеты будут действительны на новую дату. Билеты возврату не подлежат. Организаторы пользуются пунктами 3.1 и 4 Постановления Правительства РФ от 6 июня 2020 г. № 830, которые отменяют право клиента на возврат денежных средств за билеты на мероприятия, перенесенные в связи с введением в регионе режима повышенной готовности», — сообщили URA.RU в ГЗК.

Это уже пятый по счету перенос концерта группы ДДТ. Читатели URA.RU возмущены поведением организаторов. По их словам, организаторы и артисты проявляют неуважение к своей аудитории. Музыка должна объединять людей, а не разделять их по разным лагерям. Сегодня, считают фанаты, как никогда необходимо сплотиться.

ДДТ должны были отпраздновать свой 40-летний юбилей в Челябинске еще в апреле 2020 года. Однако пандемия нарушила все планы фанатов. Сначала группа поменяла место концерта, а потом и дату. Затем последовало еще четыре переноса мероприятия. Концерт ДДТ в Челябинске планируется провести 17 февраля 2023 года.

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