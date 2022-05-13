В «Кольцово» рассказали, как посмотреть электронное табло

Пассажиры и встречающие могут узнать время вылета или прилета в Кольцово, связавшись с операторами аэропорта. Об этом URA.RU рассказали сотрудники воздушной гавани.
«В связи с тем, что сайт аэропорта не открывается, ознакомиться с временем вылета или прилета можно созвонившись с оператором Кольцово», — рассказал сотрудник. Позвонить в аэропорт можно по номеру: +7 (343) 226-85-82. Также расписание можно посмотреть на «Яндекс.Расписании».
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Пассажиры и встречающие могут узнать время вылета или прилета в Кольцово, связавшись с операторами аэропорта. Об этом URA.RU рассказали сотрудники воздушной гавани. «В связи с тем, что сайт аэропорта не открывается, ознакомиться с временем вылета или прилета можно созвонившись с оператором Кольцово», — рассказал сотрудник. Позвонить в аэропорт можно по номеру: +7 (343) 226-85-82. Также расписание можно посмотреть на «Яндекс.Расписании». Ранее URA.RU писало, что сайт аэропорта оказался под внешними атаками. При попытке открыть сайт страница не отображается, но спустя несколько минут появляется сообщение об ошибке.