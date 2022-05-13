В «Кольцово» рассказали, как посмотреть электронное табло

Время вылета или прилета сообщают операторы Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Пассажиры и встречающие могут узнать время вылета или прилета в Кольцово, связавшись с операторами аэропорта. Об этом URA.RU рассказали сотрудники воздушной гавани.

«В связи с тем, что сайт аэропорта не открывается, ознакомиться с временем вылета или прилета можно созвонившись с оператором Кольцово», — рассказал сотрудник. Позвонить в аэропорт можно по номеру: +7 (343) 226-85-82. Также расписание можно посмотреть на « Яндекс.Расписании ».

Ранее URA.RU писало, что сайт аэропорта оказался под внешними атаками. При попытке открыть сайт страница не отображается, но спустя несколько минут появляется сообщение об ошибке.