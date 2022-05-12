Пермяк изрезал ножом двух незнакомых девушек на пляже

Мужчина нанес девушкам множество ударов ножом и скрылся Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Пермском крае задержали 33-летнего мужчину, который на берегу реки Бабка в селе Кукуштан изрезал ножом двух девушек. Как отмечают следователи, явных причин для нападения не было — с потерпевшими он знаком не был, в какие-либо споры с ними не вступал.

«Обвиняемый на велосипеде приехал на берег реки Бабка в Кукуштанском сельском поселении Пермского района, где нанес множественные удары ножом двум незнакомым ему девушкам. Мужчина совершил преступные действия беспричинно, поскольку в диалог с потерпевшими он не вступал, конфликтных ситуаций между ними не было», — сообщается на сайте СУ СКР по Пермскому краю.

После нападения мужчина скрылся, а девушки смогли дойти до дачи, на которой отдыхали. Соседи оказали им первую помощь. Подозреваемого в преступлении позже задержали, на допросе он во всем признался. Сейчас он находится в СИЗО. Следователи предъявили ему обвинение по п. «б» ч. 3 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное в отношении двух лиц).