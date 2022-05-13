В Челябинске откроют девять пляжей

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Муниципальный пляж на озере Первое. Челябинск, берег, лето, отдыхающие, пляж, спасательный пост, отдых, пляжный сезон
Купальный сезон в Челябинске откроется 1 июня Фото:

В Челябинске этим летом будут работать девять пляжей. Как сообщили URA.RU в пресс-службе управления безопасности жизнедеятельности мэрии, работы по подготовке уже начались.

«Все муниципальные пляжи будут хорошо благоустроены — оснащены деревянными настилами, скамейками, кабинками для переодевания, теневыми навесами и грибками, волейбольными площадками, урнами, баками для мусора и биотуалетами, помещениями для оказания доврачебной помощи отдыхающим. Зоны для купания будут размечены, дно водоемов в местах купаний обследовано и очищено водолазами», — уточнили в пресс-службе.

На всех территориях летнего отдыха проведена акарицидная обработка, завезен новый песок. Пляжи будут находиться под круглосуточной охраной. На дневное время запланировано дежурство спасателей. Традиционно купальный сезон в Челябинске начинается 1 июня.

Ранее в Челябинске работало шесть пляжей. О том, что появится еще три дополнительных, стало известно 18 апреля. Новые пляжи будут расположены на Первом озере, на озере Смолино и на Шершневском водохранилище.

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В Челябинске этим летом будут работать девять пляжей. Как сообщили URA.RU в пресс-службе управления безопасности жизнедеятельности мэрии, работы по подготовке уже начались. «Все муниципальные пляжи будут хорошо благоустроены — оснащены деревянными настилами, скамейками, кабинками для переодевания, теневыми навесами и грибками, волейбольными площадками, урнами, баками для мусора и биотуалетами, помещениями для оказания доврачебной помощи отдыхающим. Зоны для купания будут размечены, дно водоемов в местах купаний обследовано и очищено водолазами», — уточнили в пресс-службе. На всех территориях летнего отдыха проведена акарицидная обработка, завезен новый песок. Пляжи будут находиться под круглосуточной охраной. На дневное время запланировано дежурство спасателей. Традиционно купальный сезон в Челябинске начинается 1 июня. Ранее в Челябинске работало шесть пляжей. О том, что появится еще три дополнительных, стало известно 18 апреля. Новые пляжи будут расположены на Первом озере, на озере Смолино и на Шершневском водохранилище.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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