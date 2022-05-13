Кардиологи назвали оптимальную диету для здоровья сердца

14 мая 2022 в 01:02 Размер текста - 17 +

Нужно отдавать предпочтение овощам, легкому мясу и маслам, считает Юрий Конев Фото: Анна Майорова © URA.RU Для здоровья сердца необходимо придерживаться сбалансированной диеты с высоким содержанием овощей, фруктов и растительных масел. Об этом URA.RU рассказал врач-кардиолог, геронтолог, профессор кафедры поликлинической терапии ФПДО МГМСУ, доктор медицинских наук Юрий Конев. «Есть понятие французский парадокс. На севере Франции питание более мясное и употребляют крепкий алкоголь. На юге страны — это вино и средиземноморская диета. Она включает в себя много овощей, фруктов и растительные нерафинированные масла. Это способствует созданию липидов, которые обладают благоприятными свойствами. Уже доказано, что причиной сердечно-сосудистых заболеваний бывает высокое содержание холестерина в организме, а оно высокое у тех, кто питается без фруктов, растительных масел и овощей. Отсюда и медицинские рекомендации по питанию», — сказал Юрий Конев. По его словам, при высоком уровне вредных липидов назначаются диетические мероприятия. «Из рациона убирается красное мясо и заменяется на птицу и рыбу, повышается в рационе содержание овощей. После трехмесячного периода употребления такой пищи делается повторный анализ уровня липидов. Если результаты не были достигнуты, диету продлевают и, если это не помогает, назначают препараты, которые снижают уровень искусственно», — объяснил эксперт. Он также отметил пользу вина. «До сих пор не понятно, как относиться к красному вину, как к алкоголю или средству, которое немного снижает уровень холестерина. Весь вопрос в дозе. В больших количествах будет иметь только токсический эффект», — уточнил профессор. Кардиолог с 50-летним стажем, доктор медицинских наук, академик РАН Юрий Беленков добавил, что главное — это сбалансированное питание. «Нельзя впадать в крайности и есть одни бургеры или питаться одним творогом. Кроме вреда это ничего не приносит. Завтрак — 30% калорийности от суточного потребления, обед — процентов 60, а ужин все остальное. Холодильник закрывается на замок в 20.00. В 23.00 надо лечь спать, тогда организм успеет переварить ужин. Высокий холестерин нужно лечить не только диетой. Нужно комбинировать с физической активностью и тем же Омега-3 или принимать необходимые препараты», — рекомендовал эксперт. Беленков обратил внимание на то, что особенно за состоянием своего организма нужно следить в зрелом возрасте. «Мужчинам с 35 лет, женщинам с 50-52 нужно четко понимать свои параметры — холестерин, сахар, артериальное давление. Исходя из данных уже что-то корректировать», — рассказал кардиолог. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU .

Для здоровья сердца необходимо придерживаться сбалансированной диеты с высоким содержанием овощей, фруктов и растительных масел. Об этом URA.RU рассказал врач-кардиолог, геронтолог, профессор кафедры поликлинической терапии ФПДО МГМСУ, доктор медицинских наук Юрий Конев. «Есть понятие французский парадокс. На севере Франции питание более мясное и употребляют крепкий алкоголь. На юге страны — это вино и средиземноморская диета. Она включает в себя много овощей, фруктов и растительные нерафинированные масла. Это способствует созданию липидов, которые обладают благоприятными свойствами. Уже доказано, что причиной сердечно-сосудистых заболеваний бывает высокое содержание холестерина в организме, а оно высокое у тех, кто питается без фруктов, растительных масел и овощей. Отсюда и медицинские рекомендации по питанию», — сказал Юрий Конев. По его словам, при высоком уровне вредных липидов назначаются диетические мероприятия. «Из рациона убирается красное мясо и заменяется на птицу и рыбу, повышается в рационе содержание овощей. После трехмесячного периода употребления такой пищи делается повторный анализ уровня липидов. Если результаты не были достигнуты, диету продлевают и, если это не помогает, назначают препараты, которые снижают уровень искусственно», — объяснил эксперт. Он также отметил пользу вина. «До сих пор не понятно, как относиться к красному вину, как к алкоголю или средству, которое немного снижает уровень холестерина. Весь вопрос в дозе. В больших количествах будет иметь только токсический эффект», — уточнил профессор. Кардиолог с 50-летним стажем, доктор медицинских наук, академик РАН Юрий Беленков добавил, что главное — это сбалансированное питание. «Нельзя впадать в крайности и есть одни бургеры или питаться одним творогом. Кроме вреда это ничего не приносит. Завтрак — 30% калорийности от суточного потребления, обед — процентов 60, а ужин все остальное. Холодильник закрывается на замок в 20.00. В 23.00 надо лечь спать, тогда организм успеет переварить ужин. Высокий холестерин нужно лечить не только диетой. Нужно комбинировать с физической активностью и тем же Омега-3 или принимать необходимые препараты», — рекомендовал эксперт. Беленков обратил внимание на то, что особенно за состоянием своего организма нужно следить в зрелом возрасте. «Мужчинам с 35 лет, женщинам с 50-52 нужно четко понимать свои параметры — холестерин, сахар, артериальное давление. Исходя из данных уже что-то корректировать», — рассказал кардиолог.