В Кургане Wildberries лишила партнеров дохода из-за доставки

Партнер Wildberries в Кургане пожаловался на штрафы и снижение выплат Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Владелец пункта выдачи заказов Wildberries в Кургане пожаловался на снижение доходов из-за службы доставки, которая допускает товары с дефектами. Об этом он написал в курганском паблике соцсети «ВКонтакте».

«Держим пункт выдачи заказов Wildberries. Последние 2 месяца вешают большие удержания за товар, видео предоставляем, если им нужно, деньги не возвращают и товар, собственно. Удержания такие, как, „ношеная вещь“ или „нет пояса от одежды“, хотя на пункт она такая и приходит и мы указываем дефекты. Снижают % ставку по выплатам, снижают рейтинги, сам WB, вместе с этим еще меньше выплат. Куда идти жаловаться, как подействовать?» — написал автор в группе «Анонимно Курган» в соцсети «ВКонтакте».

URA.RU направило в компанию Wildberries запрос, на момент публикации ответ не поступил. По данным 2gis.ru, в Кургане в настоящее время работает 44 пункта выдачи заказов интернет-магазина. Есть филиалы организации и в районах Курганской области.

Ранее URA.RU писало, что онлайн-ритейлер Wildberries запустил на своей площадке специальный раздел «Сделано в России». Таким образом компания хочет помочь российским предпринимателям и закрыть ниши, которые освободили ушедшие из РФ иностранные бренды.