Мэрия Кургана опубликовала список запрещенных пляжей

Власти Кургана назвали запрещенные для купания места Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Мэрия Кургана опубликовала список мест, где запрещено купаться. В перечень вошли десять пляжей. Соответствующее постановление опубликовано на сайте администрации города.

«Рекомендовать УМВД России по городу Кургану и управлению по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям обеспечить предупреждение купания людей в несанкционированных местах массового отдыха, расположенных на территории города: р. Черная (в районе Заозерного), озеро Левашово, р. Тобол (в районе ул. Черемуховская и ул. Ермака пос. Кулацкий), р. Тобол (в районе стадиона „Синтез“ пос. Энергетики), р. Тобол (в районе пос. Западный), р. Тобол (в районе Кировского моста), р. Тобол (в районе моста по ул. Бурова-Петрова), р. Тобол (в районе КСМ), р. Тобол (в районе подвесного моста пос. Вороновка), р. Тобол (в районе Омского моста)», — указано в тексте постановления.

Для летнего отдыха горожан определено три места: два пляжа — на реке Тобол (в районе ЦПКиО и Солнечного бульвара), один — на карьере «Голубые озера» Сотрудникам мэрии поручили провести лабораторные исследования воды и песка в указанных места, привести в порядок пляжи.

URA.RU писало, что главам районов Курганской области посоветовали открывать больше официальных мест для купания. Тогда глава регионального МЧС Юрий Землянский заявлял, что это позволит уменьшить число утонувших. В прошлом году купальный сезон в Кургане открыли 17 июня.