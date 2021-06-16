16 июня 2021
15 июня 2021

Перед похолоданием в Кургане открыли пляжи

© Служба новостей «URA.RU»
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Пляж «Голубые озера». Курган, отдых на природе, голубые озера, пляж
В Кургане можно купаться на Бабьих песках и на Солнечном бульваре. На Голубых озерах купание пока запрещено Фото:

Власти Кургана объявили об открытии купального сезона на двух городских пляжах на реке Тобол с 17 июня. Пробы воды в этих местах отдыха соответствуют нормам, сообщает пресс-служба мэрии. Вместе с тем, по прогнозам синоптиков, 18 июня в регионе ожидается похолодание.

«Пробы воды в реке Тобол на Бабьих песках и в зоне отдыха и купания на бульваре Солнечном соответствуют нормам. Комиссия по приемке в эксплуатацию мест массового отдыха населения приняла решение открыть с 17 июня данные пляжи для отдыха и купания», — говорится в сообщении мэрии.

Власти отмечают, что дно водоемов на этих пляжах обследовали водолазы, подрядчик скосил траву и уравнял берег, чтобы не было резкого схода в воду. На берегу водоемов установлены кабинки для переодевания, туалеты и урны, границы плавания обозначены буйками.

Купаться на карьере Голубые озера по-прежнему нельзя, так как он находится в лесу, а в регионе действует с пожароопасный период. О снятии этого ограничения власти сообщат дополнительно.

Купальный сезон в Кургане был закрыт, несмотря на жаркую погоду, сообщало ранее URA.RU. Так, 17 июня температура воздуха в регионе может подняться до +37 градусов. В связи с этим многие курганцы возмущались, что купаться в городе было официально запрещено. 18 июня в Курганской области ожидается похолодание. В областном центре температура воздуха составит +21 градус. По данным сервисов Gismeteo и «Яндекс.Погода», возвращение жары в регионе в ближайшие 10 дней не ожидается.

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