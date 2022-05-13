Количество бюджетных мест в УрГАХУ стало меньше в 1,4 раза за пять лет Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Уральском государственном архитектурно-художественном университете (УрГАХУ) за пять лет в 1,4 раза уменьшилось количество бюджетных мест. Об этом в интервью «Интерфаксу» сообщил ректор вуза Александр Долгов.

«По количеству бюджетных мест у нас идет падение. К примеру, пять лет назад было 350 бюджетных мест, а сейчас бюджетных мест 250. Такова политика государства. И не только у нас, везде сокращаются творческие, художественные специальности, растут ИТ-направления», — заявил Долгов.

По словам ректора, бюджетные места университет получает в пропорции 50% — на архитектуру и градостроительство, 50% — на изобразительные и прикладные виды искусств, в том числе дизайн, графику, живопись.

Среди бюджетных мест в вузе в этом году на бакалавриат предусмотрено 110, на специалитет 35, на магистратуру 74 и одно место — в аспирантуру. Средний конкурс — 5-6 человек на место, однако на некоторых направлениях, в том числе на графике и анимации, показатели выше.

По словам Долгова, вуз получает из бюджета примерно столько же средств, сколько зарабатывает на платной форме образования. В этом году, заявил ректор, вуз примет до 400 новых студентов, включая «платников».

Ранее URA.RU сообщало, что свердловские вузы получат 19 557 бюджетных мест на 2023/2024 учебные года по программам бакалавриата, магистратуры, специалитета, ординатуры, аспирантуры. Регион занял второе место по РФ в рейтинге количества бюджетных мест.

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