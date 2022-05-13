Терапевт рассказала, каким мылом нельзя мыться

13 мая 2022 в 22:44 Размер текста - 17 +

Применение не по назначению дегтярного мыла может привести к отравлению организма Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Частое использование дегтярного мыла в душе и ванной может привести к интоксикации, то есть отравлению токсичными веществами организма. Об этом в беседе с URA.RU рассказала врач-терапевт, эндокринолог, профессор Екатерина Кривцова. «Есть четкий критерий — наличие или отсутствие аллергии. Если она есть, чем бы ты не мылся, все плохо. Если аллергии нет, то при любом раскладе все будет хорошо. Однако в моей практике были случаи, когда пациенты часто мылась дегтярным мылом, в котором есть ядовитые вещества. В итоге это привело к появлению потовыделений розового цвета. То есть произошла интоксикация», — объяснила Екатерина Кривцова. В беседе с URA.RU врач-косметолог, дерматолог Натэла Гришина подчеркнула, что использовать дегтярное мыло можно лишь в качестве косметологического средства, чтобы решить проблему с угревой сыпью, высыпаниями. «Дегтярное мыло еще с советских времен известно как хорошее очищающее косметическое дерматологическое средство для людей, которые страдают угревой болезнью, различными высыпаниями и имеют излишне жирную кожу. Его можно применять в подростковом возрасте — умываться, мыть волосы, если кожа головы жирная, а также тело. Но не чаще двух-трех раз в неделю и только, когда есть проблема», — заявила она. По словам врача, использование дегтярного мыла при сухой и нормальной коже может привести к нарушению работы сальных желез и аллергическим реакциям. «У нормальной кожи работа сальных желез находится в норме и при использовании дегтярного мыла начнет наоборот купироваться. То есть кожа будет пересыхать. А ведь кожное сало—это наша естественная защитная пленка. Она поддерживает иммунные свойства. Сухая кожа испытывает недостаток в кожном сале и при использовании дегтярного мыла начнет сохнуть, трескаться, начнут появляться повреждения, чешуйки. И все нежелательные бактерии, вирусы, патогенные элементы, аллергены, даже пыльца от цветов, будут вызывать аллергические реакции, дерматиты, аллергические дерматозы», — добавила Гришина. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU .

Частое использование дегтярного мыла в душе и ванной может привести к интоксикации, то есть отравлению токсичными веществами организма. Об этом в беседе с URA.RU рассказала врач-терапевт, эндокринолог, профессор Екатерина Кривцова. «Есть четкий критерий — наличие или отсутствие аллергии. Если она есть, чем бы ты не мылся, все плохо. Если аллергии нет, то при любом раскладе все будет хорошо. Однако в моей практике были случаи, когда пациенты часто мылась дегтярным мылом, в котором есть ядовитые вещества. В итоге это привело к появлению потовыделений розового цвета. То есть произошла интоксикация», — объяснила Екатерина Кривцова. В беседе с URA.RU врач-косметолог, дерматолог Натэла Гришина подчеркнула, что использовать дегтярное мыло можно лишь в качестве косметологического средства, чтобы решить проблему с угревой сыпью, высыпаниями. «Дегтярное мыло еще с советских времен известно как хорошее очищающее косметическое дерматологическое средство для людей, которые страдают угревой болезнью, различными высыпаниями и имеют излишне жирную кожу. Его можно применять в подростковом возрасте — умываться, мыть волосы, если кожа головы жирная, а также тело. Но не чаще двух-трех раз в неделю и только, когда есть проблема», — заявила она. По словам врача, использование дегтярного мыла при сухой и нормальной коже может привести к нарушению работы сальных желез и аллергическим реакциям. «У нормальной кожи работа сальных желез находится в норме и при использовании дегтярного мыла начнет наоборот купироваться. То есть кожа будет пересыхать. А ведь кожное сало—это наша естественная защитная пленка. Она поддерживает иммунные свойства. Сухая кожа испытывает недостаток в кожном сале и при использовании дегтярного мыла начнет сохнуть, трескаться, начнут появляться повреждения, чешуйки. И все нежелательные бактерии, вирусы, патогенные элементы, аллергены, даже пыльца от цветов, будут вызывать аллергические реакции, дерматиты, аллергические дерматозы», — добавила Гришина.