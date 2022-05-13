В Екатеринбурге ГИБДД устроила охоту на таксистов-нелегалов. Задержаны два мигранта

14 мая 2022 в 00:49 Размер текста - 17 +

Профилактические рейды проводятся в рамках акции «Такси» (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Сотрудники екатеринбургского ГИБДД совместно с представителями миграционной службой 13 мая задержали двух таксистов-нелегалов, незаконно находящихся на территории РФ. Об этом рассказал инспектор ГИБДД информационному агентству «Ночные новости». «В центре города поймали мигранта, работающего в такси, который незаконно находится в России. А в Кольцово был задержан водитель из ближнего зарубежья, который предъявил поддельное водительское удостоверение. Насчет его решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — передает слова инспектора агентство. Изучив ДТП, госавтоинспекция выявила тенденцию увеличения количества иностранных граждан, работающих в такси и нарушающих ПДД. Поэтому рейды, проводящиеся в рамках акции «Такси», направлены на пресечение нарушения ПДД водителями такси. 13 мая сотрудники ГИБДД проверили более 60-ти легковых автомобилей такси и пресекли 15 нарушений ПДД таксистами. Среди нарушивших, пять таксистов — не были пристегнуты ремнями безопасности, один — управлял автомобилем с неисправными тормозами и еще двое — управляли автомобилем, не имея при себе водительских прав. Сотрудники свердловского ГИБДД провели рейд в рамках акции «Такси» Фото: ИА «Ночные новости» Фото: ИА «Ночные новости» Фото: ИА «Ночные новости» Подписывайтесь на телеграм-канал «Екатское Чтиво» , будьте в курсе всех важных событий.

Сотрудники екатеринбургского ГИБДД совместно с представителями миграционной службой 13 мая задержали двух таксистов-нелегалов, незаконно находящихся на территории РФ. Об этом рассказал инспектор ГИБДД информационному агентству «Ночные новости». «В центре города поймали мигранта, работающего в такси, который незаконно находится в России. А в Кольцово был задержан водитель из ближнего зарубежья, который предъявил поддельное водительское удостоверение. Насчет его решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — передает слова инспектора агентство. Изучив ДТП, госавтоинспекция выявила тенденцию увеличения количества иностранных граждан, работающих в такси и нарушающих ПДД. Поэтому рейды, проводящиеся в рамках акции «Такси», направлены на пресечение нарушения ПДД водителями такси. 13 мая сотрудники ГИБДД проверили более 60-ти легковых автомобилей такси и пресекли 15 нарушений ПДД таксистами. Среди нарушивших, пять таксистов — не были пристегнуты ремнями безопасности, один — управлял автомобилем с неисправными тормозами и еще двое — управляли автомобилем, не имея при себе водительских прав.