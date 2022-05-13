13 мая 2022

В Екатеринбурге ГИБДД устроила охоту на таксистов-нелегалов. Задержаны два мигранта

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Проверка соблюдения масочного режима водителями. Екатеринбург, полиция, яндекс такси, гибдд, дорожно патрульная служба, масочный режим, полицейский в маске
Профилактические рейды проводятся в рамках акции «Такси» (архивное фото) Фото:

Сотрудники екатеринбургского ГИБДД совместно с представителями миграционной службой 13 мая задержали двух таксистов-нелегалов, незаконно находящихся на территории РФ. Об этом рассказал инспектор ГИБДД информационному агентству «Ночные новости».

«В центре города поймали мигранта, работающего в такси, который незаконно находится в России. А в Кольцово был задержан водитель из ближнего зарубежья, который предъявил поддельное водительское удостоверение. Насчет его решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — передает слова инспектора агентство.

Изучив ДТП, госавтоинспекция выявила тенденцию увеличения количества иностранных граждан, работающих в такси и нарушающих ПДД. Поэтому рейды, проводящиеся в рамках акции «Такси», направлены на пресечение нарушения ПДД водителями такси. 13 мая сотрудники ГИБДД проверили более 60-ти легковых автомобилей такси и пресекли 15 нарушений ПДД таксистами. Среди нарушивших, пять таксистов — не были пристегнуты ремнями безопасности, один — управлял автомобилем с неисправными тормозами и еще двое — управляли автомобилем, не имея при себе водительских прав.

Сотрудники свердловского ГИБДД провели рейд в рамках акции «Такси»
Фото:
Фото:
Фото:

Подписывайтесь на телеграм-канал «Екатское Чтиво», будьте в курсе всех важных событий.

Сотрудники екатеринбургского ГИБДД совместно с представителями миграционной службой 13 мая задержали двух таксистов-нелегалов, незаконно находящихся на территории РФ. Об этом рассказал инспектор ГИБДД информационному агентству «Ночные новости». «В центре города поймали мигранта, работающего в такси, который незаконно находится в России. А в Кольцово был задержан водитель из ближнего зарубежья, который предъявил поддельное водительское удостоверение. Насчет его решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — передает слова инспектора агентство. Изучив ДТП, госавтоинспекция выявила тенденцию увеличения количества иностранных граждан, работающих в такси и нарушающих ПДД. Поэтому рейды, проводящиеся в рамках акции «Такси», направлены на пресечение нарушения ПДД водителями такси. 13 мая сотрудники ГИБДД проверили более 60-ти легковых автомобилей такси и пресекли 15 нарушений ПДД таксистами. Среди нарушивших, пять таксистов — не были пристегнуты ремнями безопасности, один — управлял автомобилем с неисправными тормозами и еще двое — управляли автомобилем, не имея при себе водительских прав.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...