Reuters: страны G7 помогают Украине назло России

14 мая 2022 в 00:22 Размер текста - 17 +

Евросоюз собирается усилить давление на Россию, заявил Жозеп Боррель Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Министры иностранных дел стран «Большой семерки» (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США) поддержали предоставление военной помощи для Украины, чтобы навредить России. Об этом сообщает агентство Reuters. «Главы МИД стран G7 поддержали предоставление военной помощи Украине на встрече в пятницу, чтобы углубить глобальную изоляцию России из-за спецоперации», — говорится в статье агентства. Также приводятся слова министра иностранных дел ФРГ Анналены Бербок о том, что партнеры по G7 после окончания холодной войны впервые стали настолько сплоченными. Также сообщается, что глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель объявил о военной поддержке Украины в размере 500 миллионов евро и выразил уверенность в том, что страны ЕС согласятся на нефтяное эмбарго против России. Он отметил, что Европа намерена усилить давление на Россию. Ранее американский полковник в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что США пытаются развязать войну НАТО и России. Украинское Минобороны подтвердило подготовку населения к конфликту с Россией задолго до начала спецоперации. Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что документы, найденные ВС РФ в ходе спецоперации на Украине, указывают на конкретные планы по нанесению удара по России с территории Украины. Президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. По его словам, она призвана защитить жителей Донбасса от геноцида, которому они подвергались восемь лет со стороны украинских военных и националистов. США и страны Евросоюза поддерживают Украину, поставляя туда оружие и предоставляя финансовую помощь. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

Министры иностранных дел стран «Большой семерки» (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США) поддержали предоставление военной помощи для Украины, чтобы навредить России. Об этом сообщает агентство Reuters. «Главы МИД стран G7 поддержали предоставление военной помощи Украине на встрече в пятницу, чтобы углубить глобальную изоляцию России из-за спецоперации», — говорится в статье агентства. Также приводятся слова министра иностранных дел ФРГ Анналены Бербок о том, что партнеры по G7 после окончания холодной войны впервые стали настолько сплоченными. Также сообщается, что глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель объявил о военной поддержке Украины в размере 500 миллионов евро и выразил уверенность в том, что страны ЕС согласятся на нефтяное эмбарго против России. Он отметил, что Европа намерена усилить давление на Россию. Ранее американский полковник в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что США пытаются развязать войну НАТО и России. Украинское Минобороны подтвердило подготовку населения к конфликту с Россией задолго до начала спецоперации. Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что документы, найденные ВС РФ в ходе спецоперации на Украине, указывают на конкретные планы по нанесению удара по России с территории Украины. Президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. По его словам, она призвана защитить жителей Донбасса от геноцида, которому они подвергались восемь лет со стороны украинских военных и националистов. США и страны Евросоюза поддерживают Украину, поставляя туда оружие и предоставляя финансовую помощь.