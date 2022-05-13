США намерены освободить баскетболистку УГМК Бриттни Грайнер

14 мая 2022 в 04:17 Размер текста - 17 +

Баскетболистке продлили арест до 18 июня Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Суд продлил арест знаменитой центровой Бриттни Грайнер, выступающей за БК «УГМК», до 18 июня. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки прокомментировала это, заявив, что это дело — «случай необоснованного задержания», сообщает ТАСС. «Комментариев относительно данного развития событий нет, но я бы лишь подчеркнула, что российская система правосудия необоснованно задержала Грайнер. Мы серьезно относимся к нашим обязанностям оказывать помощь гражданам США», — передает ТАСС слова Псаки. Баскетболистку УГМК (Екатеринбург), двукратную олимпийскую чемпионку в составе сборной США Бриттни Грайнер 5 марта задержали за контрабанду наркотиков в аэропорту Москвы. Против нее было возбуждено уголовное дело. Удовлетворив ходатайство, суд продлил задержание спортсменки до 18 июня. Грайнер выступает за БК «УГМК» с 2015 года, с командой она дважды становилась чемпионкой России. А в составе сборной США она дважды выигрывала золотые медали Олимпийских игр. Подписывайтесь на телеграм-канал «Екатское Чтиво» , будьте в курсе всех важных событий.

Суд продлил арест знаменитой центровой Бриттни Грайнер, выступающей за БК «УГМК», до 18 июня. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки прокомментировала это, заявив, что это дело — «случай необоснованного задержания», сообщает ТАСС. «Комментариев относительно данного развития событий нет, но я бы лишь подчеркнула, что российская система правосудия необоснованно задержала Грайнер. Мы серьезно относимся к нашим обязанностям оказывать помощь гражданам США», — передает ТАСС слова Псаки. Баскетболистку УГМК (Екатеринбург), двукратную олимпийскую чемпионку в составе сборной США Бриттни Грайнер 5 марта задержали за контрабанду наркотиков в аэропорту Москвы. Против нее было возбуждено уголовное дело. Удовлетворив ходатайство, суд продлил задержание спортсменки до 18 июня. Грайнер выступает за БК «УГМК» с 2015 года, с командой она дважды становилась чемпионкой России. А в составе сборной США она дважды выигрывала золотые медали Олимпийских игр.