Баскетболистку УГМК задержали за контрабанду наркотиков

05 марта 2022 в 17:07 Размер текста - 17 +

Бриттни Грайнер грозит до 10 лет лишения свободы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Баскетболистку клуба УГМК (Екатеринбург), двукратную олимпийскую чемпионку в составе сборной США Бриттни Грайнер задержали за контрабанду наркотиков в аэропорту Москвы. В отношении спортсменки возбуждено уголовное дело, ее заключили под стражу, сообщили в пресс-службе Федеральной таможенной службы. По данным ведомства, баскетболистку остановили во время досмотра после прибытия из Нью-Йорка. Сигнал о подозрительном веществе подала служебная собака, в багаже таможенники нашли вейпы с наркосодержащей жидкостью — маслом каннабиса. «В отношении гражданки США возбуждено уголовное дело, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сообщили в пресс-службе Федеральной таможенной службы. Грайнер подозревают в контрабанде наркотических средств в значительном размере. По этой статье баскетболистке грозит до 10 лет лишения свободы. В пресс-службе клуба УГМК оперативно получить комментарий URA.RU не удалось, представители команды не ответили на звонки и сообщения в мессенджере. Грайнер выступает за УГМК с 2015 года, с командой она дважды становилась чемпионкой России. В составе сборной США спортсменка выигрывала золотые медали Олимпийских игр в 2016 и 2020 годах, а также два раза побеждала на чемпионатах мира. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Баскетболистку клуба УГМК (Екатеринбург), двукратную олимпийскую чемпионку в составе сборной США Бриттни Грайнер задержали за контрабанду наркотиков в аэропорту Москвы. В отношении спортсменки возбуждено уголовное дело, ее заключили под стражу, сообщили в пресс-службе Федеральной таможенной службы. По данным ведомства, баскетболистку остановили во время досмотра после прибытия из Нью-Йорка. Сигнал о подозрительном веществе подала служебная собака, в багаже таможенники нашли вейпы с наркосодержащей жидкостью — маслом каннабиса. «В отношении гражданки США возбуждено уголовное дело, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сообщили в пресс-службе Федеральной таможенной службы. Грайнер подозревают в контрабанде наркотических средств в значительном размере. По этой статье баскетболистке грозит до 10 лет лишения свободы. В пресс-службе клуба УГМК оперативно получить комментарий URA.RU не удалось, представители команды не ответили на звонки и сообщения в мессенджере. Грайнер выступает за УГМК с 2015 года, с командой она дважды становилась чемпионкой России. В составе сборной США спортсменка выигрывала золотые медали Олимпийских игр в 2016 и 2020 годах, а также два раза побеждала на чемпионатах мира.