Баскетболистку УГМК задержали за контрабанду наркотиков

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XXVII Чемпионат России по баскетболу среди женских команд (Премьер-лига): УГМК Екатеринбург - Динамо Курск, финал - матч №2. Екатеринбург, грайнер бриттни
Бриттни Грайнер грозит до 10 лет лишения свободы Фото:

Баскетболистку клуба УГМК (Екатеринбург), двукратную олимпийскую чемпионку в составе сборной США Бриттни Грайнер задержали за контрабанду наркотиков в аэропорту Москвы. В отношении спортсменки возбуждено уголовное дело, ее заключили под стражу, сообщили в пресс-службе Федеральной таможенной службы.

По данным ведомства, баскетболистку остановили во время досмотра после прибытия из Нью-Йорка. Сигнал о подозрительном веществе подала служебная собака, в багаже таможенники нашли вейпы с наркосодержащей жидкостью — маслом каннабиса. «В отношении гражданки США возбуждено уголовное дело, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сообщили в пресс-службе Федеральной таможенной службы.

Грайнер подозревают в контрабанде наркотических средств в значительном размере. По этой статье баскетболистке грозит до 10 лет лишения свободы. В пресс-службе клуба УГМК оперативно получить комментарий URA.RU не удалось, представители команды не ответили на звонки и сообщения в мессенджере.

Грайнер выступает за УГМК с 2015 года, с командой она дважды становилась чемпионкой России. В составе сборной США спортсменка выигрывала золотые медали Олимпийских игр в 2016 и 2020 годах, а также два раза побеждала на чемпионатах мира.

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Баскетболистку клуба УГМК (Екатеринбург), двукратную олимпийскую чемпионку в составе сборной США Бриттни Грайнер задержали за контрабанду наркотиков в аэропорту Москвы. В отношении спортсменки возбуждено уголовное дело, ее заключили под стражу, сообщили в пресс-службе Федеральной таможенной службы. По данным ведомства, баскетболистку остановили во время досмотра после прибытия из Нью-Йорка. Сигнал о подозрительном веществе подала служебная собака, в багаже таможенники нашли вейпы с наркосодержащей жидкостью — маслом каннабиса. «В отношении гражданки США возбуждено уголовное дело, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сообщили в пресс-службе Федеральной таможенной службы. Грайнер подозревают в контрабанде наркотических средств в значительном размере. По этой статье баскетболистке грозит до 10 лет лишения свободы. В пресс-службе клуба УГМК оперативно получить комментарий URA.RU не удалось, представители команды не ответили на звонки и сообщения в мессенджере. Грайнер выступает за УГМК с 2015 года, с командой она дважды становилась чемпионкой России. В составе сборной США спортсменка выигрывала золотые медали Олимпийских игр в 2016 и 2020 годах, а также два раза побеждала на чемпионатах мира.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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