Жительница ЯНАО возмутилась фекалиями перед новым магазином

Жительница Лабытнанги (ЯНАО) возмутилась грязью и фекалиями перед новой «Пятерочкой» Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Жительница Лабытнанги возмутилась грязью и фекалиями перед новым сетевым магазином «Пятерочка», открывшимся в городе зимой. Пост об этом появился в социальной сети «ВКонтакте» в группе «Лабытнанги Info».

«Владельцы здания, в котором расположен магазин „Пятерочка“ по ул. Автострадной! Почему покупателям, чтобы попасть в магазин, нужно идти в прямом смысле по бассейну из фекалий? Почему на [парковке] из земли торчит металлический штырь из септика без предупредительных обозначений, почему там провалы почвы залитые водой ничем не огорожены? Всю зиму не чищено вокруг магазина, а теперь еще болото из канализационных стоков», — возмущается автор поста Анна Давыдова.

«Они деньги зарабатывают,нет времени думать о благоустройстве территории», — поддерживает автора Мария Сибирцева. «Не спорю, хорошие сетевые магазины открыли! Но будьте любезны содержать в порядке!» — соглашается Юлия Туинова.

«Так спешили для нас открыть магазин. Хороший ведь магазин. Но еще сыро везде. Все тает. Хотите асфальт, ну подождите, куда же сейчас ложить», — встает на защиту Алена Федотова. «Сетевых магазинов нет плохо, открылись тоже плохо. Не нравится! Не ходи! Уже надоели бесконечный жалобы», — осуждает автора Виктория Данилова.

Представители группы «Администрация Лабытнанги» в ответ дали следующий комментарий: «Поясняем, что этот магазин был открыт в зимнее время, когда невозможно было выполнить благоустройство. Работы по благоустройству прилегающей территории обязательно будут выполнены, как только заработает асфальтобетонный завод. Вместе с тем талые воды будут откачены в самое ближайшее время».

Корреспондент URA.RU отправил запрос в администрацию города. На момент публикации ответ получен не был.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Лабытнанги топит деревянный дом. Пост об этом также размещен в группе «Лабытнанги Info».

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