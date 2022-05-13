Центробанк предрек смену приоритетов на российском рынке труда

14 мая 2022 в 05:54 Размер текста - 17 +

В России возрастет спрос на «синие воротнички», говорится в докладе Банка России Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Курс государства на импортозамещение может привести к тому, что «белые воротнички» перестанут быть востребованы, в то время как на «синие воротнички» спрос повысится. Об этом говорится в докладе Банка России о денежно-кредитной политике. Уход крупных зарубежных компаний из России, предлагающих вакансии офисным работникам и обслуживающему персоналу, приведет к тому, что часть их бывших сотрудников потеряет работу, а количество вакансий этих категорий снизится, говорится в докладе Центробанка РФ, передают «Известия». Тем временем работников рабочего класса может потребоваться больше из-за налаживания собственного производства, освоения нового оборудования взамен недоступного и увеличение объемов ремонта ранее закупленного. «В условиях резкого роста инфляции предприятия, как правило, не стремятся его компенсировать повышением заработных плат и оставляют их номинальный уровень прежним», — уточняется в докладе ЦБ. Аналитики Банка России добавили, что высокий темп роста заработных плат позволит российским предприятиям удерживать достигнутый уровень в течение длительного периода. Гендиректор платформы «Рокет Ворк» Анастасия Ускова считает, что в кризисный период в России может начаться недостаток технологий, который придется компенсировать человеческими ресурсами. По ее мнению, «синим воротничкам» не стоит ждать прибавки к зарплате более чем на 7-10% за год, а «белым» тем более — зарплаты могут упасть. Ранее экономист Екатерина Самраилова назвала самые востребованные профессии в России. Депутат Госдумы РФ Андрей Алехин в беседе с URA.RU предложил ограничить поток мигрантов. Глава ТЦ назвал профессию, спрос на работников которой в разы вырос из-за санкций против РФ. Глава HeadHunter Михаил Жуков сообщил о том, что большая часть работодателей намерена сохранить кадры на фоне спецоперации на Украине. Спецоперация на Украине началась 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что причиной стала демилитаризация и денацификация. Страны Запада ввели санкции против РФ, а некоторые иностранные компании решили уйти с российского рынка. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU .

Курс государства на импортозамещение может привести к тому, что «белые воротнички» перестанут быть востребованы, в то время как на «синие воротнички» спрос повысится. Об этом говорится в докладе Банка России о денежно-кредитной политике. Уход крупных зарубежных компаний из России, предлагающих вакансии офисным работникам и обслуживающему персоналу, приведет к тому, что часть их бывших сотрудников потеряет работу, а количество вакансий этих категорий снизится, говорится в докладе Центробанка РФ, передают «Известия». Тем временем работников рабочего класса может потребоваться больше из-за налаживания собственного производства, освоения нового оборудования взамен недоступного и увеличение объемов ремонта ранее закупленного. «В условиях резкого роста инфляции предприятия, как правило, не стремятся его компенсировать повышением заработных плат и оставляют их номинальный уровень прежним», — уточняется в докладе ЦБ. Аналитики Банка России добавили, что высокий темп роста заработных плат позволит российским предприятиям удерживать достигнутый уровень в течение длительного периода. Гендиректор платформы «Рокет Ворк» Анастасия Ускова считает, что в кризисный период в России может начаться недостаток технологий, который придется компенсировать человеческими ресурсами. По ее мнению, «синим воротничкам» не стоит ждать прибавки к зарплате более чем на 7-10% за год, а «белым» тем более — зарплаты могут упасть. Ранее экономист Екатерина Самраилова назвала самые востребованные профессии в России. Депутат Госдумы РФ Андрей Алехин в беседе с URA.RU предложил ограничить поток мигрантов. Глава ТЦ назвал профессию, спрос на работников которой в разы вырос из-за санкций против РФ. Глава HeadHunter Михаил Жуков сообщил о том, что большая часть работодателей намерена сохранить кадры на фоне спецоперации на Украине. Спецоперация на Украине началась 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что причиной стала демилитаризация и денацификация. Страны Запада ввели санкции против РФ, а некоторые иностранные компании решили уйти с российского рынка.