Глава ТЦ назвал профессию, выросшую в спросе в разы из-за санкций

Пьянков сообщил, что сейчас труд швей оценивается в сотни тысяч Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Работа швеи является сейчас одной из самых востребованных профессий в условиях экономических санкций. С таким заявлением выступил совладелец универмаге Bolshoy Денис Пьянков на круглом столе «Торговые центры в новых экономических реалиях: проблемы, решения, перспективы».

«Швеи теперь звезды. Они теперь очень востребованный персонал. Их зарплата выросла кратно — в два-три раза», — рассказал Пьянков. Он сообщил, что сейчас труд швеи-конструктора и швеи-технолога оценивается на рынке труда в размере 200 000 рублей.

Совладелец универмага Bolshoy считает, что представители профессии по изготовлению изделий из ткани в настоящий момент являются новыми IT-специалистами от мира шитья. «Это профессия будущего», — коротко резюмировал Пьянков.

Экономические санкции были введены странами Евросоюза, США, Великобритании и Канады в отношении России из-за начала спецоперации на Украине. По словам президента России Владимир Путин, антироссийские санкции оказывают негативное влияние и на сами западные страны. Это отражается в нарушении систем расчетов и логистики, роста инфляции и разрушения кооперационных связей.