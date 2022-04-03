Экономист назвала самые востребованные профессии в России

На российском трудовом рынке есть недостаток газосварщиков, хороших электриков и слесарей. Об этом заявила доктор политических наук, профессор кафедры экономики труда и управления человеческими ресурсами Екатерина Самраилова.
«Газосварщики — вот кого не достает нам! Хороший слесарь-инструментальщик, хороший электрик», — рассказала Екатерина Самраилова «Общественной службе новостей». По ее словам, людей именно с такими профессиями хочет увидеть рынок труда.
На российском трудовом рынке есть недостаток газосварщиков, хороших электриков и слесарей. Об этом заявила доктор политических наук, профессор кафедры экономики труда и управления человеческими ресурсами Екатерина Самраилова. «Газосварщики — вот кого не достает нам! Хороший слесарь-инструментальщик, хороший электрик», — рассказала Екатерина Самраилова «Общественной службе новостей». По ее словам, людей именно с такими профессиями хочет увидеть рынок труда. Ранее сообщалось, что аналитики назвали самые высокооплачиваемые профессии в России. В среднем такие специалисты могут зарабатывать больше 150 тысяч рублей в месяц.