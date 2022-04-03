03 апреля 2022

Экономист назвала самые востребованные профессии в России

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Посещение главой Республики Башкортостан Рустэмом Хамитовым и губернатором Борисом Дубровским предприятий региона в рамках визита в Челябинск, сварщик
Газосварщик является одной из самых востребованных профессий в РФ, считает Екатерина Самраилова Фото:

На российском трудовом рынке есть недостаток газосварщиков, хороших электриков и слесарей. Об этом заявила доктор политических наук, профессор кафедры экономики труда и управления человеческими ресурсами Екатерина Самраилова.

«Газосварщики — вот кого не достает нам! Хороший слесарь-инструментальщик, хороший электрик», — рассказала Екатерина Самраилова «Общественной службе новостей». По ее словам, людей именно с такими профессиями хочет увидеть рынок труда.

Ранее сообщалось, что аналитики назвали самые высокооплачиваемые профессии в России. В среднем такие специалисты могут зарабатывать больше 150 тысяч рублей в месяц.

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На российском трудовом рынке есть недостаток газосварщиков, хороших электриков и слесарей. Об этом заявила доктор политических наук, профессор кафедры экономики труда и управления человеческими ресурсами Екатерина Самраилова. «Газосварщики — вот кого не достает нам! Хороший слесарь-инструментальщик, хороший электрик», — рассказала Екатерина Самраилова «Общественной службе новостей». По ее словам, людей именно с такими профессиями хочет увидеть рынок труда. Ранее сообщалось, что аналитики назвали самые высокооплачиваемые профессии в России. В среднем такие специалисты могут зарабатывать больше 150 тысяч рублей в месяц.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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