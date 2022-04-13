HeadHunter: бизнес сохраняет людям работу во время спецоперации

Соискатели не начали паниковать после начала спецоперации, сообщили в HeadHunter Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Большая часть работодателей нацелены на сохранение кадров на фоне спецоперации РФ на Украине и санкций. Об этом заявил глава HeadHunter Михаил Жуков.

«Мы проводили опросы несколько раз в течение марта, по результатам последнего — около 47% работодателей сказали, что будут сохранять кадры, но временно приостановили активный наем, 38% продолжают нанимать сотрудников прежними темпами и даже готовы усилить подбор», — сообщил Жуков РБК. Только 12% респондентов планируют увольнять персонал.

По его словам, после спецоперации начало уменьшаться количество вакансий. Среди соискателей не было паники и взрывного роста резюме, отметил Жуков. Ситуация на рынке труда может развиваться по двум сценариям. Глава HeadHunter заявил, что в возможен краткосрочный всплеск безработицы, а затем ее резкое падение до определенного уровня. Либо будет резкий всплеск и снижение до небольшого значения. «То есть людей если и будут увольнять, то крайне неохотно и вынужденно, чаще это будет [отправка в] простой, плюс меры поддержки со стороны государства», — считает он.

Спецоперация на Украине началась 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что причиной стала демилитаризация и денацификация. Страны Запада ввели санкции против РФ, а некоторые иностранные компании решили уйти с российского рынка.