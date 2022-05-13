Ученые УрФУ разработали лекарства против рака

Ученым из УрФУ помогают специалисты Эдинбургского университета Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Ученые Уральского федерального университета разработали лекарство для лечения рака. Об этом сообщает пресс-служба Минобрнауки на официальном сайте.

«Ученые совершили открытие в „социальном“ поведении магнитных наночастиц, которое играет важную роль в лечении онкологических заболеваний», — говорится в сообщении. Открытие поможет создавать «умные» материалы (материалы, связанные проявлением нескольких характеристик — прим. ред.) и технологии доставки лекарств.

Над работой трудятся профессора Уральского федерального университета — Алексей Иванов и Эдинбургского университета — Филип Кэмп. Результаты их исследования опубликованы в научном издании Journal of Molecular Liquids. Дальнейшие труды ученых направлены на выявление причин обнаруженных явлений.