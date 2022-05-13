13 мая 2022

Ученые УрФУ разработали лекарства против рака

© Служба новостей «URA.RU»
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Работа лаборатории на кафедре экспериментальной биологии и биотехнологий УрФУ. Екатеринбург, проверка, лаборатория, пробирка, анализы, биология, наука, исследование, ученый, исследования
Ученым из УрФУ помогают специалисты Эдинбургского университета Фото:

Ученые Уральского федерального университета разработали лекарство для лечения рака. Об этом сообщает пресс-служба Минобрнауки на официальном сайте.

«Ученые совершили открытие в „социальном“ поведении магнитных наночастиц, которое играет важную роль в лечении онкологических заболеваний», — говорится в сообщении. Открытие поможет создавать «умные» материалы (материалы, связанные проявлением нескольких характеристик — прим. ред.) и технологии доставки лекарств.

Над работой трудятся профессора Уральского федерального университета — Алексей Иванов и Эдинбургского университета — Филип Кэмп. Результаты их исследования опубликованы в научном издании Journal of Molecular Liquids. Дальнейшие труды ученых направлены на выявление причин обнаруженных явлений.

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Ученые Уральского федерального университета разработали лекарство для лечения рака. Об этом сообщает пресс-служба Минобрнауки на официальном сайте. «Ученые совершили открытие в „социальном“ поведении магнитных наночастиц, которое играет важную роль в лечении онкологических заболеваний», — говорится в сообщении. Открытие поможет создавать «умные» материалы (материалы, связанные проявлением нескольких характеристик — прим. ред.) и технологии доставки лекарств. Над работой трудятся профессора Уральского федерального университета — Алексей Иванов и Эдинбургского университета — Филип Кэмп. Результаты их исследования опубликованы в научном издании Journal of Molecular Liquids. Дальнейшие труды ученых направлены на выявление причин обнаруженных явлений.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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