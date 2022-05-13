В ЯНАО медики спасли женщину, которая потеряла много крови

Врачи санавиации оперировали женщину на месте Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

В поселке Ныда (ЯНАО) прибывшие на вызов врачи санавиации прооперировали местную жительницу. Женщина потеряла 1,5 литра крови, из-за чего транспортировать ее в окружную столицу было нельзя.

Операция длилась более шести часов. Врачи стабилизировали состояние пациентки, сообщает «Ямал-медиа» со ссылкой на пресс-службу Ямальского центра общественного здоровья и медицинской профилактики.

После операции врачи доставили женщину в Салехард. Она прошла курс лечения.

Ранее URA.RU сообщало, что в Новом Уренгое врачи спасли жизнь мужчине со стопроцентным поражением легких. На лечение пациента, больного коронавирусом, у медиков ушло полтора месяца.