13 мая 2022
12 мая 2022

В ЯНАО медики спасли женщину, которая потеряла много крови

© Служба новостей «URA.RU»
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Санитарная авиация. Диспетчерская и эвакуация пациента вертолетом. Пермь, вертолет, носилки, санавиация, санитарная авиация
Врачи санавиации оперировали женщину на месте Фото:

В поселке Ныда (ЯНАО) прибывшие на вызов врачи санавиации прооперировали местную жительницу. Женщина потеряла 1,5 литра крови, из-за чего транспортировать ее в окружную столицу было нельзя.

Операция длилась более шести часов. Врачи стабилизировали состояние пациентки, сообщает «Ямал-медиа» со ссылкой на пресс-службу Ямальского центра общественного здоровья и медицинской профилактики.

После операции врачи доставили женщину в Салехард. Она прошла курс лечения.

Ранее URA.RU сообщало, что в Новом Уренгое врачи спасли жизнь мужчине со стопроцентным поражением легких. На лечение пациента, больного коронавирусом, у медиков ушло полтора месяца.

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В поселке Ныда (ЯНАО) прибывшие на вызов врачи санавиации прооперировали местную жительницу. Женщина потеряла 1,5 литра крови, из-за чего транспортировать ее в окружную столицу было нельзя. Операция длилась более шести часов. Врачи стабилизировали состояние пациентки, сообщает «Ямал-медиа» со ссылкой на пресс-службу Ямальского центра общественного здоровья и медицинской профилактики. После операции врачи доставили женщину в Салехард. Она прошла курс лечения. Ранее URA.RU сообщало, что в Новом Уренгое врачи спасли жизнь мужчине со стопроцентным поражением легких. На лечение пациента, больного коронавирусом, у медиков ушло полтора месяца.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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