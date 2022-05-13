15 мая в Свердловской области будет сильный ветер Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Свердловской области 15 мая ухудшится погода, порывы ветра в некоторых районах будут достигать 18 метров в секунду. Об этом сообщает свердловское управление МЧС в официальном telegram-канале.

«В связи с непогодой возможно падение слабоукрепленных конструкций, деревьев, обрывы линий связи и электропередач. Информация о неблагоприятных погодных явлениях направлена в муниципальные образования, министерства и ведомства», — говорится в сообщении спасателей.

На время непогоды свердловчанам советуют воздержаться от походов в лес и от сплавов, отложить работы на открытом воздухе и поездки, закрывать окна и форточки, не парковать машины под деревьями и рекламными щитами, а во время грозы не пользоваться электричеством. В случае ЧП рекомендуют звонить по телефону 101.

Сильный ветер был в Свердловской области в майские праздники. URA.RU рассказывало, что порывы ветра опрокинули киоск с продавщицей внутри на Ботанике, а также уронили деревья.