13 мая 2022

Спасатели предупредили свердловчан о сильном ветре. «Возможно падение деревьев»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пятьдесят девятый день вынужденных выходных из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции CoVID-19. Екатеринбург, храм на крови, облака, непогода, город екатеринбург
15 мая в Свердловской области будет сильный ветер Фото:

В Свердловской области 15 мая ухудшится погода, порывы ветра в некоторых районах будут достигать 18 метров в секунду. Об этом сообщает свердловское управление МЧС в официальном telegram-канале.

«В связи с непогодой возможно падение слабоукрепленных конструкций, деревьев, обрывы линий связи и электропередач. Информация о неблагоприятных погодных явлениях направлена в муниципальные образования, министерства и ведомства», — говорится в сообщении спасателей.

На время непогоды свердловчанам советуют воздержаться от походов в лес и от сплавов, отложить работы на открытом воздухе и поездки, закрывать окна и форточки, не парковать машины под деревьями и рекламными щитами, а во время грозы не пользоваться электричеством. В случае ЧП рекомендуют звонить по телефону 101.

Сильный ветер был в Свердловской области в майские праздники. URA.RU рассказывало, что порывы ветра опрокинули киоск с продавщицей внутри на Ботанике, а также уронили деревья.

Подписывайтесь на телеграм-канал «Екатское Чтиво», будьте в курсе всех важных событий.

В Свердловской области 15 мая ухудшится погода, порывы ветра в некоторых районах будут достигать 18 метров в секунду. Об этом сообщает свердловское управление МЧС в официальном telegram-канале. «В связи с непогодой возможно падение слабоукрепленных конструкций, деревьев, обрывы линий связи и электропередач. Информация о неблагоприятных погодных явлениях направлена в муниципальные образования, министерства и ведомства», — говорится в сообщении спасателей. На время непогоды свердловчанам советуют воздержаться от походов в лес и от сплавов, отложить работы на открытом воздухе и поездки, закрывать окна и форточки, не парковать машины под деревьями и рекламными щитами, а во время грозы не пользоваться электричеством. В случае ЧП рекомендуют звонить по телефону 101. Сильный ветер был в Свердловской области в майские праздники. URA.RU рассказывало, что порывы ветра опрокинули киоск с продавщицей внутри на Ботанике, а также уронили деревья.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...