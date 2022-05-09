09 мая 2022

В Екатеринбурге ветром сдуло киоск с продавщицей. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Павильон
Из-за сильного ветра киоск с продавщицей опрокинулся Фото:

В Екатеринбурге на Ботанике из-за сильного ветра опрокинулся киоск по продаже соков, внутри него находилась продавщица. Видео инцидента публикует telegram-канал «Свет Екатеринбург».

«Произошло это сегодня около ТЦ „Дирижабль“ в 11:30. Неизвестно, пострадала ли продавщица», — сообщил подписчик, приславший видео. В Екатеринбурге объявлено штормовое предупреждение. Ранее URA.RU сообщало, что непогода способствовала быстрому распространению лесных пожаров и заставила понервничать автомобилистов — ветер ломал деревья и колыхал дорожные знаки.

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В Екатеринбурге на Ботанике из-за сильного ветра опрокинулся киоск по продаже соков, внутри него находилась продавщица. Видео инцидента публикует telegram-канал «Свет Екатеринбург». «Произошло это сегодня около ТЦ „Дирижабль“ в 11:30. Неизвестно, пострадала ли продавщица», — сообщил подписчик, приславший видео. В Екатеринбурге объявлено штормовое предупреждение. Ранее URA.RU сообщало, что непогода способствовала быстрому распространению лесных пожаров и заставила понервничать автомобилистов — ветер ломал деревья и колыхал дорожные знаки.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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