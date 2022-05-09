Из-за сильного ветра киоск с продавщицей опрокинулся
В Екатеринбурге на Ботанике из-за сильного ветра опрокинулся киоск по продаже соков, внутри него находилась продавщица. Видео инцидента публикует telegram-канал «Свет Екатеринбург».
«Произошло это сегодня около ТЦ „Дирижабль“ в 11:30. Неизвестно, пострадала ли продавщица», — сообщил подписчик, приславший видео. В Екатеринбурге объявлено штормовое предупреждение. Ранее URA.RU сообщало, что непогода способствовала быстрому распространению лесных пожаров и заставила понервничать автомобилистов — ветер ломал деревья и колыхал дорожные знаки.
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