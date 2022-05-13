13 мая 2022

В Тюмени горит гараж на улице Чекистов. Очевидцы сообщают о взрывах. Видео

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Пожар в цехе изготовления акриловых ванн по адресу Труда, 9а. Екатеринбург, мчс, пожар, происшествие, служба 112
Пожар произошел в гараже размерами 20×60 метров Фото:

В Тюмени произошел пожар в гараже на улице Чекистов. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС Тюменской области.

«В 15:08 поступила информация о пожаре в гараже по адресу: город Тюмень, улица Чекистов, 38. Гараж размерами 20×60 м. На тушение пожара задействовано 11 единиц техники и 32 человека личного состава Главного управления МЧС России по Тюменской области», — говорится в сообщении.

При этом очевидцы сообщают о взрывах. «В районе промзоны на Республики что-то взорвалось», — написали в telegram-канале «ЧС Тюмень Z».

На звонок корреспондента URA.RU в пресс-службе регионального МЧС никто не ответил. Получить комментарий оперативно не удалось.

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В Тюмени произошел пожар в гараже на улице Чекистов. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС Тюменской области. «В 15:08 поступила информация о пожаре в гараже по адресу: город Тюмень, улица Чекистов, 38. Гараж размерами 20×60 м. На тушение пожара задействовано 11 единиц техники и 32 человека личного состава Главного управления МЧС России по Тюменской области», — говорится в сообщении. При этом очевидцы сообщают о взрывах. «В районе промзоны на Республики что-то взорвалось», — написали в telegram-канале «ЧС Тюмень Z». На звонок корреспондента URA.RU в пресс-службе регионального МЧС никто не ответил. Получить комментарий оперативно не удалось.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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