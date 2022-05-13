13 мая 2022
12 мая 2022

В ХМАО продают жилье выгоднее, чем в других регионах

© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Курган, многоэтажка, окна, новострой, квартира, многоквартирный дом
Объявления исследовались в 20 регионах Фото:

Ханты-Мансийский автономный округ вошел в топ-5 регионов страны, где выгодно продается вторичное жилье. В рейтинге учитывались объявления с пометкой «Выгодное предложение», сообщает аналитический центр Домклик.

«Регионами-лидерами с наибольшей долей таких объявлений стали Республика Саха (12%), Красноярский край (12%), Амурская область (11%), Ханты-Мансийский автономный округ (9%) и Республика Чувашия (9%)», — сообщают аналитики. Данные приводятся за апрель 2022 года.

В исследование вошло 20 регионов, в которых опубликовано более пяти тысяч объявлений. Алгоритм сервиса собирает данные автоматически, в том числе и по совершенным сделкам. Для получения пометки объявление должно соответствовать определенным критериям: оптимальная стоимость, пять-семь фотографий, подробное описание.

Ранее URA.RU писало, что Ханты-Мансийский автономный округ вошел в число регионов с самыми дружелюбными арендодателями. Так, хозяева квартир в регионе чаще других сдают жилье семьям с детьми и людям с животными.

Исследование аналитического центра Домклик

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Ханты-Мансийский автономный округ вошел в топ-5 регионов страны, где выгодно продается вторичное жилье. В рейтинге учитывались объявления с пометкой «Выгодное предложение», сообщает аналитический центр Домклик. «Регионами-лидерами с наибольшей долей таких объявлений стали Республика Саха (12%), Красноярский край (12%), Амурская область (11%), Ханты-Мансийский автономный округ (9%) и Республика Чувашия (9%)», — сообщают аналитики. Данные приводятся за апрель 2022 года. В исследование вошло 20 регионов, в которых опубликовано более пяти тысяч объявлений. Алгоритм сервиса собирает данные автоматически, в том числе и по совершенным сделкам. Для получения пометки объявление должно соответствовать определенным критериям: оптимальная стоимость, пять-семь фотографий, подробное описание. Ранее URA.RU писало, что Ханты-Мансийский автономный округ вошел в число регионов с самыми дружелюбными арендодателями. Так, хозяева квартир в регионе чаще других сдают жилье семьям с детьми и людям с животными.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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