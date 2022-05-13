В ХМАО продают жилье выгоднее, чем в других регионах

14 мая 2022 в 19:05 Размер текста - 17 +

Объявления исследовались в 20 регионах Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Ханты-Мансийский автономный округ вошел в топ-5 регионов страны, где выгодно продается вторичное жилье. В рейтинге учитывались объявления с пометкой «Выгодное предложение», сообщает аналитический центр Домклик. «Регионами-лидерами с наибольшей долей таких объявлений стали Республика Саха (12%), Красноярский край (12%), Амурская область (11%), Ханты-Мансийский автономный округ (9%) и Республика Чувашия (9%)», — сообщают аналитики. Данные приводятся за апрель 2022 года. В исследование вошло 20 регионов, в которых опубликовано более пяти тысяч объявлений. Алгоритм сервиса собирает данные автоматически, в том числе и по совершенным сделкам. Для получения пометки объявление должно соответствовать определенным критериям: оптимальная стоимость, пять-семь фотографий, подробное описание. Ранее URA.RU писало, что Ханты-Мансийский автономный округ вошел в число регионов с самыми дружелюбными арендодателями. Так, хозяева квартир в регионе чаще других сдают жилье семьям с детьми и людям с животными. Исследование аналитического центра Домклик press.sber.ru Подписывайтесь на телеграм-канал «Ханты, деньги, нефтевышки» , будьте в курсе всех важных событий.

Ханты-Мансийский автономный округ вошел в топ-5 регионов страны, где выгодно продается вторичное жилье. В рейтинге учитывались объявления с пометкой «Выгодное предложение», сообщает аналитический центр Домклик. «Регионами-лидерами с наибольшей долей таких объявлений стали Республика Саха (12%), Красноярский край (12%), Амурская область (11%), Ханты-Мансийский автономный округ (9%) и Республика Чувашия (9%)», — сообщают аналитики. Данные приводятся за апрель 2022 года. В исследование вошло 20 регионов, в которых опубликовано более пяти тысяч объявлений. Алгоритм сервиса собирает данные автоматически, в том числе и по совершенным сделкам. Для получения пометки объявление должно соответствовать определенным критериям: оптимальная стоимость, пять-семь фотографий, подробное описание. Ранее URA.RU писало, что Ханты-Мансийский автономный округ вошел в число регионов с самыми дружелюбными арендодателями. Так, хозяева квартир в регионе чаще других сдают жилье семьям с детьми и людям с животными.