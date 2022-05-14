В Екатеринбурге произошла авария с участием двух легковушек Фото: Антон Белицкий © URA.RU

В районе улиц Краснолесья и Рябинина в Екатеринбурге столкнулись две машины. Водитель Infiniti выехал на полосу встречного движения и некоторое время двигался по ней. Владелец иномарки был пьян, рассказали URA.RU в пресс-службе ГИБДД Екатеринбурга.

«Обстоятельства аварии выясняются. Водитель пьян и привлечен к ответственности, составлены все документы. Пострадавших нет», — отметили в Госавтоинспекции. По словам очевидцев, в машине, с которой столкнулась Infiniti, находился ребенок. «Мужчина уже заявил гаишникам, будто бы он — полковник», — приводит слова очевидцев портал Е1.

Ранее URA.RU сообщало о пьяном водителе из Среднеуральска. Мужчина устроил аварию на железнодорожном переезде, ему грозит уголовное дело.