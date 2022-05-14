Пьяный водитель выехал на встречку в Академическом. «Заявил, что он полковник»

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Клипарт по теме Знак аварийной остановки. Москва, знак аварийной остановки, дтп
В Екатеринбурге произошла авария с участием двух легковушек Фото:

В районе улиц Краснолесья и Рябинина в Екатеринбурге столкнулись две машины. Водитель Infiniti выехал на полосу встречного движения и некоторое время двигался по ней. Владелец иномарки был пьян, рассказали URA.RU в пресс-службе ГИБДД Екатеринбурга.

«Обстоятельства аварии выясняются. Водитель пьян и привлечен к ответственности, составлены все документы. Пострадавших нет», — отметили в Госавтоинспекции. По словам очевидцев, в машине, с которой столкнулась Infiniti, находился ребенок. «Мужчина уже заявил гаишникам, будто бы он — полковник», — приводит слова очевидцев портал Е1.

Ранее URA.RU сообщало о пьяном водителе из Среднеуральска. Мужчина устроил аварию на железнодорожном переезде, ему грозит уголовное дело.

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В районе улиц Краснолесья и Рябинина в Екатеринбурге столкнулись две машины. Водитель Infiniti выехал на полосу встречного движения и некоторое время двигался по ней. Владелец иномарки был пьян, рассказали URA.RU в пресс-службе ГИБДД Екатеринбурга. «Обстоятельства аварии выясняются. Водитель пьян и привлечен к ответственности, составлены все документы. Пострадавших нет», — отметили в Госавтоинспекции. По словам очевидцев, в машине, с которой столкнулась Infiniti, находился ребенок. «Мужчина уже заявил гаишникам, будто бы он — полковник», — приводит слова очевидцев портал Е1. Ранее URA.RU сообщало о пьяном водителе из Среднеуральска. Мужчина устроил аварию на железнодорожном переезде, ему грозит уголовное дело.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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